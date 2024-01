El cantante Deyvis Orosco y la empresaria Cassandra Sánchez de Lamadrid se casaron por la vía civil el pasado jueves 21 de diciembre del 2023 en una ceremonia íntima. Si bien este evento fue tema de conversación de diversos programas de espectáculos, debido a la lista de obsequios, el código de vestimenta de los invitados, entre otras cosas, un asunto que fue muy tocado fue el aspecto de la novia.

Aunque la hija de Jessica Newton quiso destacar con su vestido color perla y un cuello alto, los usuarios no dejaron pasar el hecho de que la novia mostraba un visible aumento de peso. En esta línea, Magaly Medina sugirió que la apariencia física de Cassandra daría entender que esperaba un nuevo hijo, por lo que habría acelerado su matrimonio.

“No sé, me pregunto, de pronto los kilos de más que ella trae. ¿Está embarazada? De pronto por eso está rellenita”, expresó la conductora de “Magaly TV La Firme”, tras emitir imágenes de la boda de los figuras públicas, según recoge Infobae.

Ante las especulaciones de que la pareja estaría esperando un bebé, Deyvis Orosco recientemente se pronunció sobre el tema y descartó que su pareja se encuentre gestando.

¿QUÉ DIJO DEYVIS OROSCO SOBRE EL SUPUESTO EMBARAZO DE SU ESPOSA?

En una reciente entrevista con América Espectáculos, el cantante de cumbia salió al frente para aclarar los rumores en torno a un posible embarazo de su esposa. Según dijo, si esto sucediera, él sería el primero en compartir la noticia.

“No, Cassandra no está embarazada, en el momento en que Dios nos dé la bendición de tener nuestro segundo hijo, yo voy a ser el primero en compartirlo con toda la gente que nos quiere. Pero, no por el momento, no lo está”, aclaró.

Por su parte, Cassandra Sánchez también respondió a un seguidor de redes sociales que le preguntó por su posible embarazo. Ante esto, la hija de Jessica Newton fue breve, pero contundente: “No”.

Cabe recordar que Cassandra Sánchez ya habló anteriormente sobre la posibilidad de tener un segundo hijo. Mediante sus redes sociales, aclaró que por el momento está enfocada en la crianza de Milan, su primer hijo, y en sus proyectos personales.

¿QUÉ DIJO CASSANDRA SÁNCHEZ SOBRE LAS CRÍTICAS DE MAGALY MEDINA?

Ante los rumores que surgieron por parte de Magaly Medina, quien destacó el aumento de peso de Cassandra, la hija de Jessica Newton explicó: “Me gustaría más que las personas, sobre todo las mujeres, entendamos que nuestro cuerpo es lo que más importa”, dijo.

“Dar gracias por tener un cuerpo saludable sin querer entrar en estándares de belleza o cumplir expectativas. Valórense, ámense, y disfruten del proceso de encontrar su versión de equilibrio, que nada ni nadie las limite”, complementó.

¿CÓMO FUE LA BODA DE DEYVIS OROSCO Y CASSANDRA SÁNCHEZ?

Luego de cinco años de relación y dos años desde el nacimiento de su primer hijo Milan, la pareja decidió unir sus vidas con el matrimonio en el hotel Miraflores Park el pasado jueves 21 de diciembre de 2023. Los detalles de la boda fueron revelados a través de las redes sociales de los invitados.

Deyvis Orosco llegó al altar del brazo de su madre Eva Atanasio, quien lució un vestido azul oscuro, fiel al ‘dress code’ (código de vestimenta) que los novios pidieron para la ceremonia. Por su parte, Cassandra Sánchez llegó con un elegante vestido blanco, hecho por la diseñadora Cinthia Vigil.

A la celebración de la boda llegaron invitados reconocidos en el medio artístico local, empezando por Jessica Newton, la madre de la novia. A ella se sumó la presencia del estilista Carlos Cacho y las reinas de belleza Valeria Piazza, Laura Spoya y Camila Escribens.

En la íntima ceremonia, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se dieron el “sí, acepto”, recibiendo el aplauso de sus fieles acompañantes. En el baile protocolar, ambos no dejaron de sonreír en ningún momento.

Cabe señalar que, si bien la ceremonia civil se realizó el año pasado en Perú, la boda religiosa está prevista para este 2024, pero se desconoce si planea realizarse en España. Según Jessica Newton, aún está por decidirse si el evento se llevará a cabo en el país europeo, lo que podría significar una celebración internacional, incorporando así la familia de su esposo y una gran celebración.