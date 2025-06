En medio de una creciente polémica mediática, el cantante de cumbia Dilbert Aguilar ha decidido salir al frente respecto a las acusaciones que rodean a su esposa, Jazmín Gutarra, por una presunta infidelidad. La controversia estalló luego de que un hombre presentara pruebas íntimas que comprometerían a Gutarra, generando un gran revuelo en la prensa de espectáculos. Por ese motivo, 'Magaly TV La Firme' no dudó en profundizar sobre esta situación.

Sin embargo, lejos de reaccionar con enojo o declaraciones explosivas, Aguilar adoptó una postura mesurada y reservada. En una breve intervención ante los medios, el artista dejó claro que prefiere mantener su vida personal fuera del escrutinio público, reafirmando que los asuntos de pareja deben tratarse en la privacidad del hogar y no frente a cámaras ni micrófonos.

La reacción del cantante ocurrió tras ser interceptado por una periodista del programa de Magaly Medina, quien buscaba obtener su versión de los hechos. Sin alterarse, el intérprete de cumbia evitó profundizar en el asunto.

Fiel a su estilo reservado, el cantante conocido como el ‘Pequeño gigante de la cumbia’ restó importancia a las acusaciones y evitó brindar declaraciones detalladas. Con firmeza, señaló que cualquier asunto personal lo maneja directamente con su esposa.

“Yo de mis problemas no hablo con nadie ¿Quién no tiene problemas? ¿Y quién no tiene dificultades en la vida, que tiene todo el mundo? Eso se arregla entre cuatro paredes. Tú sabes que yo, lo mío no hablo en televisión, lo único que digo es agradecerte, sobre todo, otra vez, que no me menciones nada de eso y no voy a hablar de Jazmín ni de nadie”, comentó el cantante en primera instancia.

Dilbert Aguilar / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

“No puede decir lo que quieran que diga, yo en mi hogar estoy tranquilo ¿me entiendes? Así que no hay problemas. Reina, yo no tengo nada de qué hablar”, agregó el artista, quien se mostró respetuoso en todo momento con la reportera.

Qué debes saber sobre Dilbert Aguilar

Dilbert Aguilar es un carismático cantante y músico peruano, reconocido por su estilo único que fusiona la cumbia con ritmos tropicales y andinos. Conocido por su baja estatura y su enorme energía en el escenario, se ha convertido en una figura emblemática de la música popular del Perú. Su presencia es inconfundible, tanto por su voz potente como por su sentido del humor y cercanía con el público. Más allá de sus canciones pegajosas, Dilbert representa una historia de perseverancia en la industria del entretenimiento, llevando su arte desde escenarios humildes hasta los principales festivales del país.

