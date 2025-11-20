La reciente difusión de un ampay de ‘Magaly TV: La Firme’ volvió a colocar a Luigui Carbajal en el centro de la conversación pública, luego de que el programa mostrara imágenes de su ingreso a un hotel de Lince sin la compañía de su esposa. La escena despertó suspicacias en redes sociales y generó preguntas sobre el verdadero motivo de su presencia en ese lugar.

En medio del revuelo, las explicaciones del cantante, quien aseguró haber ido a grabar un pódcast, fueron puestas en duda por muchos usuarios. Sin embargo, su esposa decidió intervenir y pronunciarse de manera firme para respaldarlo. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO REACCIONÓ LA ESPOSA DE LUIGUI CARBAJAL TRAS EL AMPAY?

Diana García utilizó sus redes sociales para defender la explicación de su esposo y compartió capturas del pódcast en el que él participó el mismo día del ampay. En las imágenes destacó que Carbajal aparece con la misma prenda con la que fue grabado en el hotel. “Está con la misma polera”, escribió, invitando a los usuarios a revisar la transmisión: “Si tienen dudas ingresen a la página”. Con esto, reafirmó que la versión del cantante, quien indicó que solo acudió a grabar contenido, era cierta.

¿EN QUÉ CONSISTIÓ EL AMPAY DE LUIGUI CARBAJAL?

El registro difundido por ‘Magaly TV La Firme’ muestra a Carbajal apareciendo en la recepción del hotel para pedir su DNI antes de dirigirse al estacionamiento, momentos que fueron narrados por el reportero en voz en off. “Justo sale mi causa Luigui a pedir su documento de identidad en recepción”, se escucha en el video, mientras se le ve hablar por teléfono y luego subir a su vehículo para retirarse.

Cuando fue consultado después sobre su presencia en el lugar, el exintegrante de Skándalo descartó cualquier insinuación de infidelidad y afirmó que todo se trató de una visita para grabar contenido para un podcast. Además, insistió en que su relación con Diana García continúa estable.

¿QUÉ HABÍA DICHO EL HOTEL SOBRE EL SUPUESTO ALQUILER PARA GRABAR UN PÓDCAST?

Un reportero de ‘Magaly TV: La Firme’ se comunicó con el hotel para verificar si era posible alquilar un ambiente para grabaciones, tal como afirmó el cantante. Sin embargo, desde la recepción aclararon que no brindan ese tipo de servicio. “Para pódcasts, no, compañero… Todos son para parejas”, fue la respuesta que recibió el periodista, contradiciendo la explicación de Carbajal, según informa el diario La República.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA VIDA FAMILIAR DE LUIGUI CARBAJAL Y SU RELACIÓN CON DIANA GARCÍA?

Hasta antes del ampay, la pareja proyectaba estabilidad. Luigui y Diana se casaron en mayo de 2023 tras varios años de relación y este 2025 celebraron la llegada de su hijo, Jassiel Elijah, un acontecimiento que él describió como “una bendición que lo tiene sonriendo de oreja a oreja”. El músico incluso había expresado su alegría por volver a ser padre después de más de dos décadas, señalando emocionado: “No sabes lo feliz que me hace ser papá después de 23 años”.