En uno de los últimos programas del canal de YouTube “Erick y Gonzalo”, una acalorada discusión estalló entre el polémico comentarista deportivo Gonzálo Núñez y sus compañeros Paco Bazán y Erick Delgado. Los ánimos se caldearon tanto que la situación rozó el límite de lo tolerable, dejando a todos los presentes y espectadores boquiabiertos, al ver lo que ocurría.

Tras ese tenso momento, la presentadora de televisión Magaly Medina no dejó pasar la situación y emitió su opinión en su programa “Magaly TV La Firme”, señalando irónicamente que en el altercado solo faltaron algunos golpes. A continuación, te contamos qué dijo la conductora.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE MAGALY MEDINA POR LA PELEA ENTRE GONZALO NÚÑEZ, ERICK DELGADO Y PACO BAZÁN?

Tras enterarse de la pelea entre Gonzalo Núñez, Erick Delgado y Paco Bazán, Magaly Medina tomó unos minutos de su programa para hablar sobre el tema. Primero, la periodista decidió resumir el hecho. Explicó que los tres llegaron a insultarse mutuamente y que, como consecuencia, Gonzalo Núñez decidió despedir a los dos panelistas que venían acompañándolo en el programa desde hace varias semanas.

Tras contextualizar el hecho, Medina comparó la intensidad del altercado con los enfrentamientos entre barras bravas en los campos de fútbol, destacando que incluso en esos contextos no se observan este tipo de exasperaciones y pérdidas de control.

En esta línea, la popular “Urraca” enfatizó que si los periodistas deportivos actúan de tal manera, qué se puede esperar del público fanático, sugiriendo que podrían llegar a agredirse físicamente, ya que lo único que faltó en la discusión entre Núñez, Bazán y Delgado fue llegar a los golpes.

Asimismo, Medina comentó que el comportamiento que tuvieron los panelistas deportivos fue parecido al de personas ebrias en un bar. “Ese comportamiento es digno de una cantina, de borrachos que ya están con el estribo y comienzan a discutir y decir palabras altisonantes que no se puede decir en una pantalla donde se está dirigiendo a un público”, expresó Magaly.

“La pelea duró como 28 minutos. (...) Me pareció una falta de educación y de respeto para quienes los han seguido o los siguen”, sostuvo la conductora de “Magaly TV La Firme”.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE LA PELEA ENTRE LOS PANELISTAS DEL PROGRAMA ‘ERICK Y GONZALO’?

La pelea entre los panelistas comenzó cuando Gonzalo Núñez, expresentador de “América Deportes”, confrontó a Paco Bazán, acusándolo de haber solicitado un cambio de horario para el espacio deportivo que se emite a la medianoche, cuando ni si quiera había visto un partido de fútbol, que es parte de su trabajo.

Ante esta acusación, Paco no se mantuvo en silencio y exigió respeto, señalando el comportamiento prepotente de Núñez en la mesa y expresando su desacuerdo con la forma en que este trataba a él y a Erick Delgado. La discusión se intensificó cuestionando la actitud de Núñez, llamándolo engreído y confundido, mientras le instaba a reflexionar sobre su comportamiento. “En esta mesa te comportas de una forma prepotente como no te has comportado en otras mesas. Tienes un problema grave, eres un niño engreído”, criticó Bazán.

Por otro lado, Erick Delgado le señaló al periodista que por su actitud siempre terminaba solo, con la gente hablando y actuando en su contra. Ante esta declaración, Núñez, en un intento de provocación, recordó la salida de Delgado de Sporting Cristal y cuestionó su historial en dicho equipo cuando era futbolista. Ante este argumento, Delgado defendió su carrera y su salida del equipo, indicando que su partida se debió al final de su contrato y alegando que su carrera no estaba manchada como Núñez insinuaba. “Te haces el faltoso porque acá te crees el dueño y señor. Estás equivocado, por eso siempre te quedas solo. ¿Por qué saliste de canal 4? Tu carrera se ve manchada por las cosas que haces”, increpó Erick Delgado.

Al final, Gonzalo Núñez no toleró las críticas y prácticamente los despidió del programa en vivo, afirmando que se acabó el programa con ambos futbolistas. “Con ustedes se llegó a un final, lamentablemente. ¿Está bien? Listo”, concluyó el periodista.