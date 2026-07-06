Por Redacción EC

Luego de varios meses desde que la farándula peruana quedó remecida por el ampay difundido por Magaly Medina en su programa, en el que expuso a Mario Irivarren y Said Palao compartiendo un yate con varias bellas mujeres que no eran sus parejas durante una fiesta en Buenos Aires, aún parecen quedar temas pendientes por aclarar entre algunos de los personajes involucrados. Por ello, Alejandra Baigorria no ha dejado de captar la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores con las entrevistas que ha brindado en los últimos días, en las que ha dejado en claro su postura frente a una posible infidelidad de su esposo. Así, la empresaria destacó la importancia de establecer acuerdos claros y respetar la libertad individual dentro de una relación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.