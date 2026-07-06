Luego de varios meses desde que la farándula peruana quedó remecida por el ampay difundido por Magaly Medina en su programa, en el que expuso a Mario Irivarren y Said Palao compartiendo un yate con varias bellas mujeres que no eran sus parejas durante una fiesta en Buenos Aires, aún parecen quedar temas pendientes por aclarar entre algunos de los personajes involucrados. Por ello, Alejandra Baigorria no ha dejado de captar la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores con las entrevistas que ha brindado en los últimos días, en las que ha dejado en claro su postura frente a una posible infidelidad de su esposo. Así, la empresaria destacó la importancia de establecer acuerdos claros y respetar la libertad individual dentro de una relación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRA BAIGORRIA SOBRE SU RELACIÓN CON SAID PALAO TRAS ESCÁNDALO EN YATE?

En medio de las críticas y cuestionamientos por el escándalo que involucró a Said Palao durante un viaje por una despedida de soltero, donde compartió con modelos argentinas, Alejandra Baigorria volvió a pronunciarse para dejar clara su posición sobre la polémica. En una entrevista para Día D, la exchica reality afirmó que su relación con su esposo atraviesa un buen momento lleno de confianza y seguridad. Asimismo, al ser consultada sobre el perdón que le otorgó a su pareja, la ‘Gringa de Gamarra’ explicó que tomó esa decisión considerando las circunstancias que atravesaron y el impacto mediático que generó la disputa. No obstante, fue enfática al señalar que toda elección trae consecuencias, especialmente por su condición de figura pública. Aun así, aseguró sentirse fortalecida y respaldada por el apoyo incondicional de su familia.

“Lo que yo perdoné es la situación, ¿no? Porque uno es mediático, ¿no? Entonces uno no debe exponer a que la otra persona pase algo que podría ser negativo para la otra. Ya, pero cada uno depende de qué es lo que va a hacer. Diga lo que yo diga, siempre va a ser funable para mí. Lo que importa acá para mí, es que estamos bien y que es mi decisión. Y que si me equivoco, es mía. Y que si lo acierto y soy feliz y formo una familia espectacular, también es mía.Y asumo y aguantaré todas las balas que me quieran caer. Pero yo tomé la decisión de luchar por mi matrimonio, por algo en lo que yo confié, en lo que yo creí y listo. Si me equivoco, bacán, me funarán en su momento también, pero si no. Tenemos una relación basada en confianza, estamos tranquilos, nuestras familias también”, contó Baigorria.

¿QUIÉN HABRÍA ORGANIZADO LA FIESTA EN YATE DE SAID PALAO Y MARIO IRIVARREN?

Luego de la difusión del esperado ampay, el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió un audio en la que Onelia Molina se refiere sobre la situación de Alejandra Baigorria con Said Palao y el viaje que realizaron el año pasado los chicos reality a Colombia. Sin embargo, entre sus declaraciones, la modelo arequipeña fue enfática en señalar que la persona que habría llevado a las modelos argentinas al yate fue Rodrigo Arbaci. Y es que, de acuerdo con las imágenes reveladas por Magaly Medina, se observa en todo momento al argentino disfrutando de la fiesta y muy cariñoso con las invitadas, agarrándolas de la cintura y tomándose fotografías.

Eso no es todo, el programa de ATV mostró las redes sociales del supuesto organizador, en las que se le ve acompañado de mujeres y disfrutando de una cena. Frente a ello, la integrante de ‘Esto es guerra’ afirmó que Arcebi habría recibido dinero por parte de los peruanos a fin de que lleve al grupo de mujeres y bebidas alcohólicas al yate. “Sé que el pata del yate se llama Rodrigo, el viejo este que supuestamente les paga. Le pagaron a él por el servicio, por el trago, por el yate, por las chicas que vienen a ser damas de compañía”, reveló Molina.