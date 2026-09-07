Carlos Cacho se ha consolidado en la televisión peruana como uno de los personajes más polémicos, debido a su estilo directo y confrontacional, características que lo han llevado a protagonizar diversas discusiones a lo largo de su trayectoria. En ese sentido, esta vez no ha sido la excepción, ya que se encuentra en el ojo público por supuestamente haber agredido y discriminado a un niño con autismo en un restaurante conocido de Trujillo. En medio de las críticas que ha recibido en redes sociales, el popular estilista no dudó en emitir un comunicado para aclarar la situación y responder a la denuncia. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO CARLOS CACHO TRAS SER ACUSADO DE AGREDIR A UN MENOR DE EDAD EN TRUJILLO?

El último 6 de agosto, Carlos Cacho protagonizó uno de los momentos más polémicos de su trayectoria luego de ser acusado de agredir y discriminar a un niño de seis años mientras compartía un momento con otras personas en el restaurante D’Galas, en Trujillo. Sin embargo, con el objetivo de aclarar lo sucedido, el también presentador de televisión emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que aseguró que no agredió al pequeño ni lo discriminó por su condición de autismo. De hecho, el estilista afirmó que el niño lo interrumpía constantemente, por lo que indicó que no permitirá que este suceso sea utilizado para promocionar al establecimiento.

Asimismo, el maquillador peruano sostuvo que tomará acciones legales contra quienes continúen difamándolo y atentando contra su honor en relación con este caso. “Jamás empujé, agredí, toqué ni rocé al niño del restaurante. Es el niño el que se acerca a mi mesa y es él quien me toca todo el tiempo. Tengo cinco personas de testigos. No tenía conocimiento y tampoco tengo por qué saberlo: de la condición de autismo del niño. No voy a permitir que manchen mi conducta, mi honorabilidad, mi sensatez como ciudadano de bien, acusándome perversamente en búsqueda de publicidad, utilizando a un infante para fines tan siniestros”, explicó Cacho.

DANIELA DARCOURT RESPONDE A CARLOS CACHO TRAS ELOGIAR A YAHAIRA PLASENCIA

Hace unos meses, Carlos Cacho encendió la polémica durante la emisión del desaparecido programa ‘Mesa caliente’, donde aseguró que Yahaira Plasencia es la mejor voz femenina de la salsa en el Perú. A pesar de que sus compañeros en la conducción, como Karla Tarazona, Ric La Torre, Israel Dreyfus y Flor Ortola, discreparon con sus declaraciones y destacaron la trayectoria de Daniela Darcourt, el estilista se mantuvo firme en sus palabras. “Es la exponente femenina más importante de salsa en nuestro país, Yahaira Plasencia, le guste a quien le guste. Amo a Yahaira. Yahaira nunca mueras”, dijo el presentador de televisión.

Sin embargo, lejos de ignorar estas declaraciones, la cantante de 29 años decidió responder en el programa de streaming ‘Que bochinche’, en YouTube, sin rodeos y directa. Al inicio, Darcourt señaló que en el país existen otros artistas considerados entre los mejores exponentes de la salsa, como Antonio Cartagena o la propia Laura Mou, quienes hasta ahora sus éxitos musicales son escuchados a nivel internacional. Asimismo, la expareja de Waldir Felipa optó por no entrar en un conflicto con Cacho y respetar sus opiniones. “Hablar de exponentes internacionales de salsa peruana… El maestro Antonio Cartagena, al cual le mando un beso. Hasta el sol de hoy sigue sonando en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua“, indicó.

“Tanto se ha dicho y se ha hablado de la señora Laura Mau, en su momento también. Ella tuvo protagonismo, por supuesto, Arabella… Y ha sido un montón de artistas que personalmente a mí han inspirado también, en mi trabajo, en mi carrera. Nosotros nos conocemos también desde que yo era una niña, pero si él tiene preferencia por Yahaira… Yo no voy a entrar en ese dime que te diré”, agregó la salsera. De esta manera, queda claro que ambas son solo colegas en el género musical y que no existe ninguna amistad.