Por Redacción EC

Carlos Cacho se ha consolidado en la televisión peruana como uno de los personajes más polémicos, debido a su estilo directo y confrontacional, características que lo han llevado a protagonizar diversas discusiones a lo largo de su trayectoria. En ese sentido, esta vez no ha sido la excepción, ya que se encuentra en el ojo público por supuestamente haber agredido y discriminado a un niño con autismo en un restaurante conocido de Trujillo. En medio de las críticas que ha recibido en redes sociales, el popular estilista no dudó en emitir un comunicado para aclarar la situación y responder a la denuncia. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.