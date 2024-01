Preity Zinta es una de las actrices más famosas y respetadas del cine de la India. Ella ha aparecido en exitosos largometrajes como Bollywood y filmes de lenguas telugu, panyabi e inglés. Para sorpresa de sus fans en Perú, ella estuvo en Cusco para celebrar el Año Nuevo 2024. Como se esperaba, su presencia no pasó desapercibida y, a continuación, te vamos a contar todos los detalles sobre cómo se despidió de la ‘ciudad imperial’ y qué repercusiones tuvo la misma.

Así se despidió Preity Zinta del Cusco tras pasar el Año Nuevo 2024 en tierras peruanas

La prestigiosa intérprete de 48 años, en compañía de su esposo, se despidieron de Cusco el domingo y provocaron gran algarabía entre los presentes. Con el objetivo de que sus fans también vivan esta experiencia, ella publicó diferentes fotografías y videos en sus redes sociales.

“Muchas gracias a todas las personas maravillosas que vinieron a verme al Aeropuerto de Cusco y Lima. Siento mucho no haber podido conocerlos a todos porque tuve que abordar el avión y se estaba haciendo tarde. Espero verte en otro momento. Muchas gracias a las autoridades del aeropuerto y a la seguridad del aeropuerto de Lima por cuidarme tan bien. Estoy extremadamente agradecido con cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos en Perú por ser tan maravillosos e increíbles conmigo. Me voy con tantos recuerdos increíbles y no puedo esperar a volver pronto”, fue el mensaje que dio Zinta en su cuenta de Instagram.

(Foto: @realpz)

(Foto: @realpz)





Cuál es la filmografía de Preity Zinta

Har Pal (2010) Runa

Main Aurr Mrs Khanna (2009) ... Haseena Jagmagia

Rab Ne Bana Di Jodi (2008)

Heaven On Earth (2008) ... Chand (Nominación: Premios Genie Canadienses Mejor Actriz. Ganador: Chicago International Film Festival Mejor Actriz (Silver Hugo), Stardust Premios Mejor Searchlight Actess. Nominación: 29o Premios Genie (Canadá) Mejor Interpretación de una Actriz en un Papel Protagónico, Vancouver Film Critics Circle Awards (Canadá) Mejor Actriz en una película canadiense)

Heroes (2008)

The Last Lear (2008)

Jhoom Barabar Jhoom (2007)

Jaaneman (2006).

Krrish (2006)

Kabhi Alvida Naa Kehna (2006).

Salaam Namaste (2005)

Khullam Khulla Pyaar Karen (2005)

Veer-Zaara (2004)

Dil Ne Jise Apna Kahaa (2004)

Lakshya (2004)

Kal Ho Naa Ho (2003)

Koi... Mil Gaya (2003)

Armaan (2003)

The Hero: Love Story of a Spy (2003)

Dil Hai Tumhaara (2002)

Yeh Raaste Hain Pyaar Ke (2001)

Dil Chahta Hai (2001)

Chori Chori Chupke Chupke (2001)

Farz (2001)

Mission Kashmir (2000)

Har Dil Jo Pyar Karega (2000)

Kya Kehna (1999)

Dillagi (1999)

Sangharsh (1999)

Raja Kumarudu (1999)

Premante Idera (1998)

Soldier (1998)

Dil Se (1998)

¿Cusco o Cuzco? Lo que indica la RAE sobre cómo escribir correctamente este nombre

En su Diccionario panhispánico de dudas (DPD), la RAE se ha pronunciado sobre el nombre de la ciudad conocida como el Ombligo del Mundo.

Según el DPD publicado en el 2005, Cusco o Cuzco tienen el mismo y siguiente significado:

- Nombre de una ciudad, una provincia y un departamento del Perú

Pueden apreciar que ambos nombres significan lo mismo, pero la diferencia radica en que su uso correcto es utilizado de ambas formas por diversos países hispánicos.

Por ejemplo, en España se usa el término hablado y escrito con “Z”. También acentuado por el seseo característico de un país que dominó América a través de la colonización.

En algunos casos, el seseo se refleja en la escritura dando lugar a una variante gráfica como la referente a Cuzco.

Sin embargo, en el Perú se usa con preferencia la grafía Cusco. Siendo muy escasa su presencia en el resto de América y sin uso en España.

Igualmente, la RAE destaca que las dos formas son igualmente válidas, aunque es importante tener en cuenta que Cuzco es la más extendida en el conjunto de los países latinoamericanos.

La institución académica, también, admite y reconoce como correctos los gentilicios cuzqueño y cusqueño.

Cabe resaltar, que esta versión del DPD actualmente se encuentra en proceso de adaptación a la Nueva gramática de la lengua española (2009) y a la Ortografía de la lengua española (2010).

Aprende a actualizar la dirección de tu domicilio de manera sencilla y desde la comodidad de tu hogar.