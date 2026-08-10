Colombia atraviesa uno de sus momentos más difíciles luego de que un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudiera el oeste y centro del país, dejando importantes daños materiales y pérdidas humanas. Tras este devastador acontecimiento que ha dejado decenas de fallecidos, el mandatario Abelardo de la Espriella ordenó crear un equipo especial de respuesta para coordinar acciones y atender las principales dificultades ocasionadas por la emergencia. Frente a esta crítica situación, la popular creadora de contenido colombiana Natalia Segura utilizó sus redes sociales para compartir su experiencia durante el sismo y revelar el temor que sintió al intentar salvaguardar la integridad de su bebé junto a su pareja, Ignacio Baladán. Su relato no solo conmovió a sus seguidores, sino que también evidenció su solidaridad con las demás personas que viven momentos de mucho dolor. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO VIVIÓ NATALIA SEGURA EL TERREMOTO EN COLOMBIA JUNTO A SU HIJO E IGNACIO BALADÁN?

Este lunes 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 se registró en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, dejando decenas de casas y edificios colapsados y personas atrapadas entre los escombros. De acuerdo con las autoridades locales, aproximadamente 111 colombianos han perdido la vida y se estima que esta cifra podría aumentar conforme continúen las labores de evaluación y rescate. Por su parte, Natalia Segura, una de las creadoras de contenido más populares del país cafetero, también vivió momentos de angustia durante el sismo. Según contó, en ese momento se encontraba en el baño y veía cómo los vidrios se movían, mientras que su hijo Lucca estaba junto a su pareja, Ignacio Baladán.

#terremoto #sismo #colombia ♬ sonido original - N+ UNIVISION @nmasunivision Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto y se sintió en Bogotá, Cali y otras ciudades del país. El sismo tuvo una profundidad preliminar de 82 kilómetros, según autoridades sismológicas. Hasta el momento no se reportan cifras oficiales de daños mayores ni de víctimas. #nmásunivisionviral

Asimismo, la influencer relató que, durante el movimiento telúrico, su principal preocupación fue su pequeño, por lo que recordó el consejo que previamente le había dado al uruguayo para actuar ante este tipo de emergencias. Finalmente, la colombiana mostró su disposición por ayudar a través de sus redes sociales a aquellas personas que resultaron afectadas. “Yo de hecho me acababa de parar. Nacho (Ignacio Baladán) ya estaba con el ‘gordi’ porque se acababa de despertar y yo estaba en el baño cepillándome cuando yo empiezo, o sea, cuando empiezo a ver que la, como que la cosa de vidrio del baño se empieza a mover”, dijo al inicio.

Así vivió Natalia Segura, esposa de Ignacio Baladán, el terremoto de 7.4 en Colombia: “Pensaba en mi hijo”. Foto: Instagram Captura

“Yo una vez le dije al amor, si en algún momento llega a pasar algo, si hay un temblor muy fuerte o bueno Dios no lo quiera, un terremoto o lo que sea, corran con el niño, o sea no me esperen a mí. Mis piernas temblaban, no me podía ni mover, no podía caminar, yo tengo pues una condición que lo que hace es que en un momento donde el sistema nervioso como que interpreta que está asustado, con mucho miedo, con mucho nervio, no me deja mover, o sea las plasticidad se me aumenta al mil y aparte de eso me da clonus, que es un movimiento involuntario del cuerpo”, agregó la Segura mediante sus historias de Instagram.

¿QUÉ DIJO SHAKIRA TRAS EL FUERTE TERREMOTO EN COLOMBIA?

Luego del fuerte terremoto que dejó cientos de muertos en Colombia este 10 de agosto, una de las personalidades más reconocidas que se pronunció fue Shakira. A través de sus redes sociales, la cantante compartió un emotivo mensaje dirigido a sus compatriotas, expresándoles su solidaridad y acompañándolos en este difícil momento que atraviesan. “En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracemos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, escribió.