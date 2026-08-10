Por Manuel Gomez

Colombia atraviesa uno de sus momentos más difíciles luego de que un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudiera el oeste y centro del país, dejando importantes daños materiales y pérdidas humanas. Tras este devastador acontecimiento que ha dejado decenas de fallecidos, el mandatario Abelardo de la Espriella ordenó crear un equipo especial de respuesta para coordinar acciones y atender las principales dificultades ocasionadas por la emergencia. Frente a esta crítica situación, la popular creadora de contenido colombiana Natalia Segura utilizó sus redes sociales para compartir su experiencia durante el sismo y revelar el temor que sintió al intentar salvaguardar la integridad de su bebé junto a su pareja, Ignacio Baladán. Su relato no solo conmovió a sus seguidores, sino que también evidenció su solidaridad con las demás personas que viven momentos de mucho dolor. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.