Asian Kung-Fu Generation en Lima 2026: fecha, precio de entradas y todo lo que tienes que saber

La icónica banda japones, Asian Kung-Fu Generation, llega a Lima en julio para su gira de 30 aniversario. (Foto: Conciertos Perú)
Por Paolo Valdivia

La legendaria banda japonesa “Asian Kung-Fu Generation” ha confirmado su regreso a Perú como parte de su gira mundial por el 30.º aniversario. El grupo se presentará el 1 de julio de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima, en un evento que promete reunir a miles de fanáticos del rock japonés y del anime.

