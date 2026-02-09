Asian Kung-Fu Generation en Lima 2026: fecha, precio de entradas y todo lo que tienes que saber

La legendaria banda japonesa “Asian Kung-Fu Generation” ha confirmado su regreso a Perú como parte de su gira mundial por el 30.º aniversario. El grupo se presentará el 1 de julio de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima, en un evento que promete reunir a miles de fanáticos del rock japonés y del anime.

La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores peruanos, quienes esperaban el retorno de la banda tras varios años sin presentaciones en el país.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Asian Kung-Fu Generation en Lima?

El concierto de “Asian Kung-Fu Generation” se realizará el 1 de julio de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los recintos más importantes para espectáculos en vivo en Lima.

Este show forma parte del 30th Anniversary Tour, una gira especial con la que la banda celebra tres décadas de carrera musical, interpretando sus temas más icónicos.

Precios y zonas del concierto de Asian Kung-Fu Generation en Perú

Las entradas estarán disponibles en preventa y precio regular a través de la plataforma Joinnus. Las zonas confirmadas y precios son los siguientes:

Preventa (15% de descuento)

Platinum: S/ 288

VIP: S/ 229

Popular: S/ 169

Precio regular

Platinum Meet & Greet: S/ 459

Platinum: S/ 339

VIP: S/ 269

Popular: S/ 199

Conadis: S/ 215

La preventa estará disponible desde el 13 de febrero hasta el 15 de marzo o hasta agotar stock, mientras que el precio regular se mantendrá hasta el 1 de junio.

Asian Kung-Fu Generation y su impacto en el anime y el rock japonés

“Asian Kung-Fu Generation” es una de las bandas más influyentes del rock alternativo japonés, conocida por interpretar openings y endings de animes icónicos como “Naruto”, “Fullmetal Alchemist”, “Bleach” y “Erased”.

Su estilo combina rock alternativo, punk y J-Rock, con letras introspectivas que han marcado a toda una generación de fans alrededor del mundo.

El show del 30.º aniversario promete un repertorio especial con canciones clásicas como “Haruka Kanata”, “Rewrite”, “After Dark” y “Re:Re:”, además de material más reciente de la banda.

Se espera una producción especial con visuales, sonido de alta calidad y una experiencia nostálgica para los fans que crecieron escuchando su música en animes y videojuegos.

Una de las visitas más esperadas del J-Rock en Perú

La llegada de “Asian Kung-Fu Generation” a Perú marca uno de los eventos más importantes del J-Rock en 2026, consolidando al país como una parada clave para artistas japoneses en Latinoamérica.

Con una base de fans sólida y una trayectoria de 30 años, la banda promete un concierto inolvidable para los seguidores del rock japonés y del anime.