Atención fanáticos de Corazón Serrano: ¿Sabías que estas son las edades de todas las cantantes de la agrupación?

Redacción EC

Corazón Serrano, una de las agrupaciones de cumbia más emblemáticas del Perú, ha celebrado recientemente sus 33 años de aniversario en el Estadio San Marcos. Con el paso de los años, la agrupación norteña ha marcado a diversas generaciones no solo por sus exitosos y pegajosos temas musicales, sino también por los integrantes que han pasado por sus filas, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público. Actualmente, el emblemático grupo, nacido en la serranía piurana, continúa construyendo, paso a paso, un sueño que promete seguir traspasando fronteras. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

