Atención fanáticos de Corazón Serrano: ¿Sabías que estas son las edades de todas las cantantes de la agrupación?

Corazón Serrano, una de las agrupaciones de cumbia más emblemáticas del Perú, ha celebrado recientemente sus 33 años de aniversario en el Estadio San Marcos. Con el paso de los años, la agrupación norteña ha marcado a diversas generaciones no solo por sus exitosos y pegajosos temas musicales, sino también por los integrantes que han pasado por sus filas, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público. Actualmente, el emblemático grupo, nacido en la serranía piurana, continúa construyendo, paso a paso, un sueño que promete seguir traspasando fronteras. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LAS EDADES DE LAS INTEGRANTES DE CORAZÓN SERRANO?

No cabe duda de que Corazón Serrano se ha convertido en una de las agrupaciones de cumbia más populares y escuchadas en el Perú. Con sus éxitos “Te vas y no volverás”, “No te preocupes por mí”, “No sufriré por nadie”, “Duele el alma”, entre otros, han puesto a bailar, gozar y cantar a miles de fanáticos, tanto en el país como en el extranjero. De esta manera, tras celebrarse los 33 años de fundación de la agrupación piurana, los seguidores se han preguntado por las edades de las actuales integrantes. De hecho, Yrma Guerrero, cofundadora y figura histórica, se mantiene como el rostro más representativo del grupo. A continuación, te presentamos, compartido por La República, cuántos años tienen cada una de ellas:

Yrma Guerrero : 56 años (3 de enero de 1970)

: 56 años (3 de enero de 1970) Lesly Águila : 31 años (17 junio de 1994)

: 31 años (17 junio de 1994) Briela Cirilo : 28 años (17 de febrero de 1997)

: 28 años (17 de febrero de 1997) Susana Alvarado : 28 años (7 de diciembre de 1997)

: 28 años (7 de diciembre de 1997) Kiara Lozano : 24 años (23 de abril de 2001)

: 24 años (23 de abril de 2001) Milagros Díaz : 20 años (26 de noviembre de 200)

: 20 años (26 de noviembre de 200) Ana Lucía Urbina : 29 años (30 de marzo de 1996)

: 29 años (30 de marzo de 1996) Cielo Fernández: 19 años (8 de agosto de 2006)

¿CÓMO REACCIONÓ MARÍA BECERRA AL PROBAR LA COMIDA PERUANA?

A través de un video publicado en TikTok, María Becerra compartió con sus seguidores su experiencia probando los platos típicos peruanos. La cantante argentina, junto a un grupo de amigos, llegó hasta un conocido restaurante ubicado en Pueblo Libre para pedir la especialidad de la casa: la carapulcra con chancho a la caja china acompañada de un Pisco Sour. Al inicio, la popular ‘Chinita’ se mostró sorprendida por lo potente que se veía el plato, por lo que no dudó en probarlo. “No puede ser, todo es rico”, fue la primera expresión de la también compositora.

Eso no es todo, en otro clip, Becerra se animó a probar la tradicional chicha morada, lo que la dejó sin palabras y evidenció cuánto le gustó. Y es que, de acuerdo con las palabras de la misma reconocida artista, confesó que es fanática de la comida peruana y que nunca la decepciona. “Está buenazo. ¡Aprobado! Yo soy fanática de la comida peruana. Está la comida peruana y argentina ahí, mano a mano. Tienen muchas sopas y caldos acá en Perú, y eso a mí me encanta. La comida de Perú no decepciona jamás. Está muy bueno“, dijo la actriz de 25 años, visiblemente entusiasmada.