La primavera ya empezó en el Perú y con ella llegan cambios en el clima que no todos perciben de inmediato. Esta estación, que se extiende hasta el inicio del verano, trae días más soleados, pero también mañanas nubladas y temperaturas que pueden variar de forma repentina.

Especialistas del Senamhi advierten que, pese al aumento progresivo del brillo solar, aún no es momento de dejar de lado las casacas ni la ropa abrigadora, ya que el clima seguirá mostrando contrastes a lo largo del día. A continuación, te contamos qué señala la entidad meteorológica.

¿HASTA CUÁNDO SEGUIREMOS USANDO PRENDAS ABRIGADORAS?

El Senamhi advierte que la transición hacia el calor no será inmediata. Durante las próximas semanas aún persistirán mañanas grises, con sensación de frío y cielos cubiertos, por lo que el uso de casacas seguirá siendo necesario. Será recién conforme nos acerquemos a finales de la primavera y al inicio del verano, en diciembre, cuando las temperaturas más cálidas se consoliden y la ropa de abrigo empiece a dejarse de lado.

¿CÓMO SERÁ EL CLIMA EN LIMA Y CALLAO DURANTE LA PRIMAVERA?

En la franja costera central, donde se ubican Lima y Callao, el panorama será variable. Al inicio se registrarán lloviznas, cielos grises e incremento del viento en zonas próximas al litoral. Con el paso de las semanas, las mañanas frías irán dando lugar a jornadas despejadas al mediodía, con una mayor presencia del sol. Sin embargo, el organismo advierte que no todos los días tendrán este patrón. Además, incluso mencionó que de manera ocasional, podrían presentarse noches y madrugadas frías en algunas zonas de la capital.

¡Prepárate! Senamhi confirma la fecha oficial del inicio de la primavera 2025 en Perú y revela cómo estará el clima | Foto: Andina

¿SERÁ IGUAL LA PRIMAVERA EN TODO EL PAÍS?

La estación no tendrá las mismas características en todos los departamentos. En la costa norte y centro occidental las lluvias se ubicarán entre normales e inferiores, mientras que en el sur se prevén registros normales o superiores a lo habitual. En la sierra y la selva, las condiciones variarán en función de la altitud y la ubicación de cada región, según informa la agencia Andina.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DIO EL SENAMHI PARA ESTA TEMPORADA?

La entidad meteorológica brindó varias recomendaciones para afrontar los cambios de clima:

Evitar confiarse de los días soleados y seguir usando bloqueador solar por la radiación ultravioleta.

Optar por la “técnica de la cebolla”, es decir, vestirse en capas y retirar la ropa más gruesa conforme avance el día.

Mantener a la mano una casaca ligera para mañanas frías o noches con baja temperatura.

La primavera se extenderá hasta el 21 de diciembre; Senamhi recomienda vestirse en capas y no olvidar el bloqueador solar. Foto: Andina.

¿QUÉ ES EL SENAHMI?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, conocido por sus siglas SENAMHI, es una institución pública especializada en el estudio y monitoreo de los fenómenos atmosféricos y climáticos, así como en el análisis de los recursos hídricos del país. Su principal objetivo es brindar información oportuna y precisa sobre el clima, el tiempo y el agua, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible y la seguridad ciudadana en el Perú.

SENAMHI fue creado el 23 de diciembre de 1969 mediante el Decreto Ley N° 17093, y desde entonces ha desempeñado un papel fundamental en la generación de información climática y meteorológica para diversas actividades en el país, como la agricultura, la industria, el transporte y la planificación de recursos hídricos.

El organismo opera bajo la jurisdicción del Ministerio del Ambiente del Perú y cuenta con una red de estaciones meteorológicas y de monitoreo hidrológico distribuidas en todo el territorio nacional. Estas estaciones, conocidas como “Estaciones SINAMHI”, recopilan datos en tiempo real sobre la temperatura, la precipitación, la humedad, la velocidad y dirección del viento, entre otros parámetros atmosféricos e hídricos.