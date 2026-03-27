Por Redacción EC

Lucía Magdalena de la Cruz Cuya o simplemente conocida en el mundo artístico como Lucía de la Cruz es uno de los personajes más importantes de la música peruana. Con más de seis décadas de trayectoria, la cantante criolla cuenta con éxitos musicales como “Quiero que estés conmigo”, “Yo perdí el corazón”, “Perdóname”, entre otros. En cuanto a su vida personal, siempre ha estado marcada por numerosos romances y matrimonios de la farándula peruana, como su relación más mediática con Luisito Caycho, que causó sensación por la gran diferencia de edad entre ambos en su momento. Sin embargo, en las últimas horas, la “Reina de los Festivales” atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida, luego de ser internada en un hospital por complicaciones relacionadas con la diabetes. Frente a esta situación, la hija de la criolla, Enhit Wong, rompió su silenció y brindó detalles sobre el estado de salud de su madre, con el objetivo de disipar rumores. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.