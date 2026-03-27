Lucía Magdalena de la Cruz Cuya o simplemente conocida en el mundo artístico como Lucía de la Cruz es uno de los personajes más importantes de la música peruana. Con más de seis décadas de trayectoria, la cantante criolla cuenta con éxitos musicales como “Quiero que estés conmigo”, “Yo perdí el corazón”, “Perdóname”, entre otros. En cuanto a su vida personal, siempre ha estado marcada por numerosos romances y matrimonios de la farándula peruana, como su relación más mediática con Luisito Caycho, que causó sensación por la gran diferencia de edad entre ambos en su momento. Sin embargo, en las últimas horas, la “Reina de los Festivales” atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida, luego de ser internada en un hospital por complicaciones relacionadas con la diabetes. Frente a esta situación, la hija de la criolla, Enhit Wong, rompió su silenció y brindó detalles sobre el estado de salud de su madre, con el objetivo de disipar rumores. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE LUCÍA DE LA CRUZ TRAS SER INTERNADA EN UN HOSPITAL?

Luego de que varios medios de comunicación informaran el último 25 de marzo que Lucía de la Cruz había sido ingresada a un centro de salud por complicaciones, el Hospital María Auxiliadora emitió un comunicado en el que confirma que la cantante peruana ingresó al nosocomio a las 9:40 a. m., siendo atendida en la unidad de trauma shock. De hecho, informaron que la reconocida artista viene siendo atendida a través del Seguro Integral de Salud (SIS), con el objetivo de asegurar la cobertura total de su tratamiento. De esta manera, en una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’, la hija de la criolla, Enhit Wong, afirmó que su madre sufrió una leve infección que se complicó con la diabetes, descartando así que se encuentre en UCI o que haya sufrido un derrame cerebral, como se ha venido especulando en las últimas horas.

@lanoticiaperu #Actualidad | 🚨 La cantante criolla Lucía de la Cruz fue internada por una recaída leve de diabetes, pero su hija aclaró que está estable y fuera de peligro 🙏❤️. Descartan rumores de coma o derrame y esperan su pronta alta para continuar recuperación en casa 🏥✨. #LucíaDeLaCruz #Salud #FuerzaLucía ♬ sonido original - La Noticia Perú

Asimismo, cuestionó que algunas personas hayan puesto en una situación crítica la salud de la intérprete de “Yo perdí el corazón” y expresó su esperanza de que su madre sea dada de alta en las próximas horas, lo cual será informado oportunamente a los medios. “Mi mamá es una mujer muy fuerte y bendecida por Dios. Lucía simplemente ha tenido una pequeña infección que se le ha complicado porque mi mamá, como todos saben, es diabética, pero Lucía no está entubada. Lucía no tiene nada de lo que le están diciendo a ustedes. Tengo que esperar el diagnóstico y si el médico me dice que nos la podemos llevar, nos la llevaremos y ya les informaremos”, contó Enhit.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA VIAJÓ A ESTADOS UNIDOS TRAS EL AMPAY?

Luego de una semana movida en la farándula peruana por el ampay de Mario Irivarren y Said Palao con mujeres que no eran sus parejas en un yate de fiesta en Argentina, Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales su viaje al extranjero el último fin de semana. De acuerdo con sus historias de Instagram, la ‘Urraca’ se encuentra junto a su esposo Alfredo Zambrano en asientos de primera clase de un avión con destino a Miami, Estados Unidos. “Ahora toca una escapadita”, escribió. Asimismo, en otras imágenes, la conductora de televisión, visiblemente alegre, se encuentra en una cena acompañada de sus seres queridos, al parecer, festejando la previa de su cumpleaños, que se celebrará este martes 31 de marzo.