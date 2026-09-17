La polémica entre Raúl Álvarez, conocido mundialmente como AuronPlay, y su expareja Sara Ismael ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. Luego de que la creadora de contenido publicara un metraje de casi diez minutos explicando los motivos del fin de su relación y ciertos episodios de su convivencia, el streamer español decidió no quedarse callado y respondió con contundencia durante una de sus transmisiones en directo.

En sus declaraciones, AuronPlay expuso detalles inéditos sobre los sacrificios profesionales que realizó durante el noviazgo, desmontó los argumentos sobre el aislamiento de Ismael y aclaró lo sucedido respecto al cumplimiento del denominado “contacto cero”.

La confesión sobre La Velada del Año: ultimátum y renuncia de AuronPlay

Uno de los revelaciones más impactantes del creador de contenido tuvo como eje a La Velada del Año, el macroevento organizado por Ibai Llanos. Según relató Álvarez, estuvo a punto de formar parte del cartel de combates, pero una advertencia directa de Sara Ismael lo obligó a cancelar su participación a última hora.

“Podemos recordar cuando el año pasado me dijiste: ‘Si participas en La Velada, te dejo’. Opa. ¿Y yo qué hice? Llamar a Ibai y decirle: ‘No voy a participar en La Velada’”, reveló el streamer.

🚨 AURON SUELTA LA BOMBA: TUVO QUE LLAMAR A IBAI PARA NO PARTICIPAR EN LA VELADA PORQUE SARA ISMAEL LE AMENAZÓ CON DEJARLE



Ahora le consta que este año ha sido ella quien ha pedido participar.



"Yo también dejé proyectos, la verdad. Podemos recordar cuando el año pasado me… pic.twitter.com/NFjBquhUl5 — Terreno Viral (@terrenoviral) September 16, 2026

El creador de contenido añadió un matiz que generó gran revuelo entre su comunidad al asegurar que, tras prohibirle a él subir al ring, su expareja intentó formar parte del evento este año: “Cuando tú este año, me consta, le has pedido a Ibai participar. Claro, es que si tiramos de esas, no podemos terminar ni mañana”.

Las críticas al vídeo de Sara Ismael y la convivencia en pareja

Respecto al metraje publicado por Ismael —que el propio Auron califica como una “chapa histórica de 9 minutos con 38 segundos”—, el catalán expresó su malestar por el momento en el que se han hecho públicas estas declaraciones, asegurando que extrañó ese nivel de comunicación en momentos críticos de su salud.

Auron, muy claro con Sara Ismael tras la publicación de un vídeo en el que habla de la ruptura.



"Sara Ismael ha subido un vídeo, chapa histórica, de 9 minutos con 38 segundos. 9 minutos y 38 segundos que a mí me hubieran venido muy bien cuando estaba en casa, prácticamente… pic.twitter.com/3J8oY5qiCZ — Terreno Viral (@terrenoviral) September 16, 2026

“9 minutos y 38 segundos que a mí me hubieran venido muy bien cuando estaba en casa, prácticamente muriéndome, sin comer, sin dormir y demás”, recriminó Álvarez durante la emisión.

Asimismo, desmintió categóricamente que su expareja hubiera sacrificado su vida social o familiar para mudarse con él, un punto central en el testimonio de Sara:

Dinámica de visitas: Según la versión del streamer, la convivencia se limitaba a unos días por semana. “Venía aquí a mi casa un lunes, se iba el viernes, y luego se tiraba con su familia y con sus amigos sábado, domingo y lunes. Y a veces hasta el martes”, detalló.

Según la versión del streamer, la convivencia se limitaba a unos días por semana. “Venía aquí a mi casa un lunes, se iba el viernes, y luego se tiraba con su familia y con sus amigos sábado, domingo y lunes. Y a veces hasta el martes”, detalló. Libertad de movimiento: Auron satirizó las afirmaciones sobre un supuesto aislamiento social: “He visto el vídeo y he dicho: coño, igual la tenía secuestrada en un sótano y yo no me he dado cuenta. No, amigos, no estaba secuestrada (...) y ahí hacía lo que quería”.

La fiesta de San Juan y el quiebre del contacto cero

Otro de los puntos álgidos de la transmisión abordó los eventos posteriores a la separación definitiva. AuronPlay recordó el episodio mediático ocurrido en la fiesta de San Juan, apenas tres semanas después de la ruptura, donde Ismael fue fotografiada con un amigo.

Álvarez aclaró que él no tuvo ninguna responsabilidad en la filtración o la polémica generada en redes sociales en aquel momento: “A los 20 días de dejarlo te fuiste de fiesta en San Juan y te pillaron abrazada con un amigo, y ahí se te lió la de Dios. Claro, pero yo ahí no te puedo ayudar (...) Yo no me inventé eso, yo estaba en mi casa haciendo Minecraft extremo”.

Auron revela que, a los 20 días de dejarle, aparecieron unas fotos de Sara Ismael en las fiestas de San Juan abrazada a un amigo.



"Lo que sí es verdad, y no pasa nada por decirlo porque estás en tu derecho, es que a los 20 días de dejarlo te fuiste de fiesta en San Juan y te… pic.twitter.com/eKdqGimGAB — Terreno Viral (@terrenoviral) September 16, 2026

Finalmente, el creador admitió haber insistido en comunicarse tras la separación, explicando la confusión emocional que le generó un cambio de actitud tan drástico en cuestión de días.

“Si dos semanas antes una persona te dice: ‘Nos vamos a casar, vamos a tener hijos’, y dos semanas después se va, hostia, como que te quedas muy loco, ¿no? (...) Entonces tú intentas hablar. Y yo o no recibía contestación, o recibía cosas malas, que no voy a decir aquí porque tampoco es bueno. Pero sí, unas cuantas veces sí que insistí”, concluyó.

El video de Sara Ismael

🚨 Sara Ismael rompe su silencio sobre la ruptura con Auron: "Estoy harta de tener miedo, no me merezco lo que se está diciendo de mi". pic.twitter.com/yJQQiAn8SQ — Javi Oliveira (@javioliveira) September 16, 2026