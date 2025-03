Este domingo 16 de marzo, Shirley Arica regresa una vez más al temible sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, luego de que hace unos años Latina TV no emitiera el programa debido a que era el canal oficial del Mundial Rusia 2018. En aquel momento, la ‘chica realidad’ iba a acusar a reconocidos futbolistas de la selección peruana, como posibles encuentros íntimos y más. Sin embargo, tras muchos años, Beto Ortiz dio a conocer diversos detalles sobre la participación de la modelo en esta nueva edición y sus ánimos de revancha, ya que su entrevista fue censurada hace cinco años. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO BETO ORTIZ SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE SHIRLEY ARICA EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

En una entrevista para Infobae, Beto Ortiz contó detalles de la nueva participación de Shirley Arica en ‘El valor de la verdad’ este domingo 16 de marzo. A pesar de que hace algunos años la exchica reality se presentó en el sillón rojo para confesar sus vínculos con algunos seleccionados nacionales, lo cierto es que Latina TV, que tenía los derechos del Mundial de Rusia 2018, optó por no sacarlo al aire, ya que no querían tener conflictos con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

De esta manera, el presentador del programa concurso mostró su entusiasmo por tener una vez más a la modelo y mencionó que ella lo toma como una revancha. “Me gusta ese dicho de la pequeña grande. No me ha puesto absolutamente ninguna condición, es más, he visto que se ha ido a un resort y está promocionando una cena para que la gente vea con ella ‘El Valor de la Verdad’ y las personas están comprando este paquete. Ella estaba tan picona como yo por el hecho de que fuimos censurados hace cinco años”, dijo al inicio.

Beto Ortiz dio a conocer diversos detalles sobre la participación de Shirley Arica en esta nueva edición y sus ánimos de revancha en 'El valor de la verdad'.

El periodista también señaló que el objetivo de este programa no es repetir lo que se grabó años atrás, aunque reconoció que este episodio también resultó entretenido. “Cuando se lo propusimos, ella vino feliz de la vida. De algún modo es una revancha para ella porque ese programa que nunca se emitió fue muy divertido. Entiendo que el programa ya lo borraron, ya no existe, todo para proteger a los convocados, pero este programa también ha salido muy divertido”, sostuvo Ortiz a Infobae.

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDERÁ SHIRLEY ARICA EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

Durante estos días, el público se mantiene atento a los avances que ‘El valor de la verdad’ emite a través de la señal de Panamericana Televisión sobre la participación de Shirley Arica. En uno de ellos, la exchica reality confiesa la relación que mantiene con su padre en la actualidad y el abandono que sufrió a los 8 años por parte de su progenitor. Asimismo, se refiere a los vínculos con futbolistas nacionales, como, por ejemplo, un posible encuentro con Jefferson Farfán, Christian Cueva y otros. Sin embargo, eso no es todo, ya que la ‘chica realidad’ revelará que sufrió de agresiones y de tocamientos indebidos mientras estaba en la carceleta. A continuación, te presentamos algunas de las preguntas que Shirley Arica deberá responder:

¿Estuviste en una encerrona con Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula?

¿Te abandonó tu padre a los 8 años?

¿Sufriste tocamientos indebidos en la carceleta?

¿Te rompió la cabeza Jean Deza?

¿Tuviste un ‘affaire’ con Jefferson Farfán?

¿Te dijo Christian Cueva que estaba mal con su esposa?

¿POR QUÉ NO IBA A SALIR EL EPISODIO DE TILSA LOZANO EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’, SEGÚN BETO ORTIZ?

En la última edición de ‘La noche habla’, estuvo como invitado Beto Ortiz para contar un poco más de la siguiente invitada en ‘El valor de la verdad’: Shirley Arica. Sin embargo, durante la entrevista, el periodista reveló por primera vez que el episodio de Tilsa Lozano, actual conductora del programa, casi no sale al aire en 2013 y, a su vez, el público se perdería de las confesiones de su relación amorosa oculta con Juan Manuel Vargas. Por su parte, la exvengadora mencionó que también había una “mano negra” que tenía la intención de que sus declaraciones no se vuelvan viral.

Aunque eso no es todo, ya que el comunicador confesó la principal razón por la que la entrevista de la popular ‘Tilín’ estuvo a punto de ser censurada del programa concurso y del canal, ya que, según él, en esa época, los nuevos directivos eran conservadores. “Coincidió el programa con el cambio de administración o de dueños de Latina en el 2013. Me parece que los directivos eran un poco conservadores y querían hacer televisión blanca. Las negociaciones no lo pudieron impedir. Si no hubiera sido un romance de personas que todo el mundo conocía, tú te hubieras cortado las venas y no pasaba nada. Los televidentes se vieron identificados. Fue un fenómeno. Eres un fenómeno”, sostuvo Ortiz.