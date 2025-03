Uno de los programas de televisión más exitosos es, sin duda, ‘El valor de la verdad’, debido a los polémicos invitados que tuvo durante su emisión en Latina TV. Entre ellos se encuentra la controversial Tilsa Lozano, quien reveló en señal abierta que tuvo un romance clandestino con el ‘Loco’ Vargas. Estas revelaciones causaron mucho revuelo en las redes sociales y los principales medios de comunicación que tocaron este tema durante muchas semanas. Sin embargo, Beto Ortiz, conductor del espacio, contó que esta entrevista estuvo a poco de no salir al aire en su momento por una particular razón. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ CASI NO SALE EL EPISODIO DE TILSA LOZANO EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’, SEGÚN BETO ORTIZ?

En la última edición de ‘La noche habla’, estuvo como invitado Beto Ortiz para contar un poco más de la siguiente invitada en ‘El valor de la verdad’: Shirley Arica. Sin embargo, durante la entrevista, el periodista reveló por primera vez que el episodio de Tilsa Lozano, actual conductora del programa, casi no sale al aire en 2013 y, a su vez, el público se perdería de las confesiones de su relación amorosa oculta con Juan Manuel Vargas. Por su parte, la exvengadora mencionó que también había una “mano negra” que tenía la intención de que sus declaraciones no se vuelvan viral.

Beto Ortiz, conductor de 'El valor de la verdad', contó que la entrevista a Tilsa Lozano estuvo a poco de no salir al aire en su momento.

Aunque eso no es todo, ya que el comunicador confesó la principal razón por la que la entrevista de la popular ‘Tilín’ estuvo a punto de ser censurada del programa concurso y del canal, ya que, según él, en esa época, los nuevos directivos eran conservadores. “Coincidió el programa con el cambio de administración o de dueños de Latina en el 2013. Me parece que los directivos eran un poco conservadores y querían hacer televisión blanca. Las negociaciones no lo pudieron impedir. Si no hubiera sido un romance de personas que todo el mundo conocía, tú te hubieras cortado las venas y no pasaba nada. Los televidentes se vieron identificados. Fue un fenómeno. Eres un fenómeno”, sostuvo Ortiz.

¿QUÉ CONTARÁ SHIRLEY ARICA EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

Este domingo 16 de marzo, Shirley Arica vuelve a sentarse en ‘El valor de la verdad’ luego de que hace algunos años Latina no sacara al aire la entrevista. En el avance del programa, la ‘chica realidad’ contó que estuvo interesada románticamente con Jefferson Farfán y que habrían pasado la noche, aumentando los rumores de un supuesto ‘affaire’. Incluso, se habría dado en una fiesta donde pasaron la noche, lo cual ha causado revuelo en las redes sociales. “Terminando la fiesta, yo dormía con él ahí. (¿Pero solo dormían?) Sí”, dijo.

Sin embargo, eso no es todo, ya que Beto Ortiz le consultó a la exchica reality sobre la calificación que le pondría al exfutbolista peruano en una escala del 1 al 20, a lo que ella respondió tajantemente que le pondría un 10. Además, Arica mencionó ante cámaras que hace poco tuvo un reencuentro con una hombre, por lo que los seguidores del programa concurso señalan que podría ser el exjugador de Alianza Lima. “Y hace poco tuvimos un remember, ¡Dios santo!”, narró la modelo de 35 años. Entre los otros futbolistas que menciona están Luis Advíncula, Christian Cueva y Yoshimar Yotún.

¿CUÁNTOS PUNTOS DE RATING LOGRÓ ‘EL VALOR DE LA VERDAD’ EN EL PRIMER PROGRAMA?

A través de las redes sociales, Instarándula compartió los datos obtenidos por parte de Rating Show Perú Oficial, en las cuales se observa el nivel de audiencia de los diferentes programas por los domingos en la noche. Tras las candentes revelaciones de Pamela López en ‘El valor de la verdad’, el comunicador Samuel Suárez mostró su alegría debido a que Panamericana Televisión obtuvo auténticas cifras. “Miércoles, para Panamericana esas cifras hoy en día ya son históricas. Felicidades por esos numeritos. Todo un suceso”, dijo.