Después de cinco años de relación, Alejandra Baigorria y Said Palao se darán el ‘sí, acepto’ este sábado 26 de abril en una fastuosa boda que ha sido catalogada como la “Boda del año”. La novia no ha escatimado en preparativos y ha compartido con sus seguidores cómo se vive la cuenta regresiva. A solo horas de que la pareja contraiga matrimonio y consume su amor, te traemos los últimos detalles de lo que será una de las bodas más comentadas del espectáculo nacional.

Alejandra Baigorria ha mostrado cómo se prepara para este gran día. Desde su cuenta oficial, la ’Gringa de Gamarra’ compartía a diario con todos sus seguidores imágenes y videos del proceso de decoración , el menú, el vestido, los ensayos y más detalles de la ceremonia. ¿Dónde se realizará? ¿a qué hora?, ¿dónde ver?, a continuación te contamos todo lo que sabemos del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Los detalles de la luna de miel de Alejandra Baigorria y Said Palao. (Redes sociales)

¿Dónde y a qué hora será el matrimonio de Alejandra y Said?

Alejandra y Said se casarán tanto por civil como por religioso el mismo día. La ceremonia religiosa se realizará en la emblemática Iglesia San Pedro, ubicada en el Centro de Lima, a las 11:15 a.m. Después de la ceremonia regligiosa se llevará a cabo el matrimonio civil, la cual será oficiada por nada menos que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Se conoce que la recepción posterior a las ceremonias será en el exclusivo Fundo Casa Blanca, en Pachacámac. El exclusivo lugar espera reunir a sus familiares, amigos cercanos y figuras del entretenimiento nacional.

En una conversación con el programa ‘América Espectáculos’, el novio Said Palao mencionó que esperan entre 200 y 250 invitados en la boda.

Alejandra Baigorria y Said Palao confirman que desean tener un hijo: “Ya estamos planeando” | Foto: Instagram

Sin duda el sueño de toda novia es el vestido que lucirán en el día de su boda y en el caso de Alejandra Baigorria, Angélica García, una talentosa emprendedora de Gamarra, ha sido la encargada de diseñar el hermoso vestido para el matrimonio. La experta reveló que la influencer eligió un hermoso vestido para la boda religiosa y de alta costura. García confesó que la tela de los atuendos fueron importados desde Francia y llevará mucha pedrería Swarovski.

En un reciente video compartido en su cuenta oficial de Instagram, Baigorria expresó su emoción tras su penúltima prueba del vestido. “Qué nervios, la prueba hoy salió perfecta. Tal cual lo soñé”,dijo la empresaria.

¿Dónde se podrá ver la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao?

Para este sábado 26 de abril , la Chola Chabuca anuncia que ‘Esta Noche’ emitirá un especial sobre la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao donde se conocerán todos los detalles del matrimonio que tendrá más de 300 invitados. El programa podrás seguirlo por la señal de América Televisión.

Macarena Vélez felicita a Said Palao y Alejandra Baigorria

Macarena Vélez reapareció luego de su participación en “El valor de la verdad”, pero esta vez lo hizo para hablar de su expareja Said Palao, a quien le deseo lo mejor a poco de su matrimonio con Alejandra Baigorria, con quien se casará este sábado 26 de abril.

“Le deseo lo mejor (a Said). No es mi primer ex que se casa, pero los mejores éxitos tanto para él como para todas las personas que han estado conmigo. Lo más lindo es desear lo mejor, no tengo maldad ni malicia para nadie y siempre espero que les vaya bien”, aseguró Vélez.