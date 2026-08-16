Por Redacción EC

Brando Gallesi, actor y creador de contenido peruano de 23 años, alcanzó popularidad gracias a sus participaciones en producciones de América Televisión, como ‘El regreso de Lucas’, ‘Dos hermanas’ y ‘Maricucha’, además de mantenerse activo en redes sociales. En los últimos meses, el artista ha captado la atención de los medios de comunicación y sus seguidores tras revelar públicamente algunas de las dificultades que atraviesa, tanto en el ámbito económico como laboral. Esta vez no fue la excepción, ya que recientemente reveló algunas de sus experiencias en el medio artístico y aseguró que, aparentemente, habría sido víctima de brujería negra, situación que habría puesto en riesgo su vida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.