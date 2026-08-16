Brando Gallesi, actor y creador de contenido peruano de 23 años, alcanzó popularidad gracias a sus participaciones en producciones de América Televisión, como ‘El regreso de Lucas’, ‘Dos hermanas’ y ‘Maricucha’, además de mantenerse activo en redes sociales. En los últimos meses, el artista ha captado la atención de los medios de comunicación y sus seguidores tras revelar públicamente algunas de las dificultades que atraviesa, tanto en el ámbito económico como laboral. Esta vez no fue la excepción, ya que recientemente reveló algunas de sus experiencias en el medio artístico y aseguró que, aparentemente, habría sido víctima de brujería negra, situación que habría puesto en riesgo su vida. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO BRANDO GALLESI SOBRE UNA SUPUESTA BRUJERÍA Y AMENAZA CONTRA SU VIDA?

En un video publicado en sus redes sociales, Brando Gallesi comenzó relatando que posee dones espirituales desde su infancia y que, gracias al apoyo de sus padres, logró canalizarlos y comprender mejor las experiencias relacionadas con ellos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue cuando el joven actor reveló ciertas malas experiencias que atravesó en el medio artístico nacional, principalmente con un grupo de compañeros que, según él, recurrieron a la magia negra para conseguir sus objetivos. Así, tras no obtener los resultados que buscaban, el influencer señaló que estas personas aprovechaban cualquier situación para hablar mal de él con el propósito de perjudicar y manchar su imagen para que no tenga más oportunidades laborales y detener su crecimiento en la industria del entretenimiento.

De hecho, Gallesi confesó que, durante las grabaciones, estas personas empezaron a ignorarlo y tratarlo de manera distante. Aunque, según relató, sus creencias y la ayuda de sus ángeles y guías espirituales le permitieron afrontar la difícil situación que atravesaba. A pesar de la mala situación que vivió, el actor de 23 años sostuvo que continúa saliendo adelante y que esta experiencia lo ha fortalecido. Asimismo, afirmó que serán el karma y Dios quienes se encargarán de que quienes actuaron en su contra enfrenten las consecuencias de sus acciones. “Para nosotros siempre fue muy normal conversar de situaciones paranormales, mal llamadas paranormales, que nos sucedían siempre. Convivíamos con espíritus todo el tiempo”, dijo al inicio.

“Lo sé porque incluso en esas épocas quisieron invitarnos a nosotros a realizar esas cosas también, pero mi familia y yo tenemos valores muy claros y sabíamos que si Dios quería que yo estuviera en algún proyecto, me pondría ahí y si no, simplemente no era para mí y ya está. Una persona que estuvo ahí me contó a detalle todo lo que sucedió esa noche, en una reunión sin mi presencia hablaron idioteces, cosas del pasado más mentiras que mezcladas me dejaban a mí como un desgraciado de ser humano. Algunos comenzaron a pagarle a sus brujitos de confianza para que me hicieran magia y así asegurar su victoria y yo regresara llorando a pedirles disculpas por lo que sea. Y sigo vivo, es un milagro divino de nuestro Padre creador”, agregó.

¿QUÉ DIJO BRANDO GALLESI SOBRE SU CRISIS FINANCIERA?

En uno de sus videos publicados en TikTok, el joven actor recordó que cuando tenía 19 años llegó a percibir ingresos mensuales de entre 20 mil y 30 mil soles gracias a campañas publicitarias y trabajos vinculados a plataformas digitales. Sin embargo, su presente es muy distinto a los años de bonanza que vivió en esa edad. El intérprete explicó que su precaria situación actual es consecuencia de una mezcla de falta de formación económica y decisiones personales. Al provenir de un entorno con escasos recursos, admitió que “no estaba preparado para gestionar tanto dinero” porque provenía de una familia pobre. Aunque ese capital sirvió para mantener a su círculo cercano durante la pandemia, admitió que no supo cómo desarrollarlo eficazmente. “No teníamos educación financiera”, lamentó.