Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya, contó cómo está la conductora tras su operación a la columna: “Tenía miedo, pero...”

Laura Spoya ya se encuentra en proceso de recuperación tras el aparatoso accidente vehicular que sufrió hace unos días. La exreina de belleza fue sometida recientemente a una delicada cirugía de columna que ha mantenido en vilo a sus seguidores y familiares durante las últimas horas.

Brian Rullan, aún esposo de la conductora, ofreció detalles alentadores sobre el éxito de la intervención y el estado anímico de la modelo. El empresario también se refirió a las impactantes imágenes del choque y cómo estas afectaron su tranquilidad en medio de la emergencia médica. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ REVELÓ BRIAN RULLAN SOBRE LA SALUD Y EL ÁNIMO DE LAURA SPOYA?

El empresario confirmó que la presentadora de televisión ya superó satisfactoriamente la fase quirúrgica y se encuentra descansando bajo observación. Rullan destacó la resiliencia de la ex-Miss Perú, señalando que, a pesar del temor lógico por la complejidad del procedimiento, ya cuenta con un sentimiento de gratitud por haber sobrevivido. “Salió bien de la operación y está en recuperación. (...) Tenía miedo, pero está tranquila. Está contenta de que está viva”, declaró para el programa ‘Arriba mi gente’, según recoge el diario La República.

¿QUÉ OPINÓ BRIAN RULLAN SOBRE EL ACCIDENTE DE LAURA SPOYA?

En el mismo programa, Brian confesó que observar el video del impacto fue un golpe emocional fuerte para él, reconociendo la gravedad del siniestro. “Después de que vi el video me asusté mucho. Tiene suerte de que no le pasó nada a nadie más”, añadió, resaltando que afortunadamente el incidente no involucró a terceros ni dejó otros heridos que lamentar.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE DE LAURA SPOYA EN SURCO?

El siniestro se registró alrededor de las 3:30 a.m. del jueves 12 de febrero en la cuadra 10 de la avenida El Polo, a la altura del cruce con La Encalada. La camioneta que manejaba Spoya terminó empotrada contra la pared de una propiedad privada tras perder el control del vehículo.

De acuerdo con reportes preliminares, el impacto activó las bolsas de aire y dejó la unidad con daños considerables. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para auxiliarla y trasladarla a una clínica cercana, donde ingresó por el área de emergencia para recibir atención inmediata.

Laura Spoya, exMiss Perú y reconocida influencer, ha sido hospitalizada tras un grave accidente de tráfico en Surco a las 3:30 a.m. Su camioneta impactó contra una pared, provocando daños significativos. Actualmente está en observación médica para descartar lesiones graves.

¿QUÉ DIJO LAURA SPOYA SOBRE CÓMO OCURRIÓ EL CHOQUE?

La conductora de ‘La manada’ explicó que el accidente se produjo por una mala maniobra al ingresar a una curva. Según relató por WhatsApp a reporteros de ‘Magaly TV La Firme’, perdió el control cuando una de las llantas impactó contra el muro, lo que le impidió reaccionar a tiempo.

“Entré muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro y no supe maniobrar”, sostuvo. Además, reflexionó sobre su estado físico al momento del hecho y añadió: “Quizá menos cansada hubiera reaccionado mejor, no lo sé”. Pese a la gravedad del impacto, resaltó que lo más importante es que sobrevivió. “Lo único que sé es que estoy viva, jo*** de la columna, pero viva y no pasó a mayores”, expresó.

¿VENÍA DE UNA CELEBRACIÓN ANTES DEL ACCIDENTE?

Ante los rumores que señalaban que habría estado en locales nocturnos de Barranco y Miraflores, la modelo rechazó tajantemente esa versión. En mensajes enviados al programa ‘Magaly TV, la firme’, afirmó: “Nada, cero. Eso es mentira”.

Detalló que estuvo en una reunión privada y que solo tomó “un brindis”. Asimismo, explicó su recorrido previo al choque. “De la cuadra de Salvador en La Molina me fui a casa de Tef (una amiga) y a mi casa”, indicó. En esta línea, aclaró que se encontraba en pijama porque había llevado a su amiga a su domicilio cerca de las 3:00 a. m. y minutos después regresó para entregarle un objeto.

Molesta por los comentarios en redes sociales, afirmó: “La gente se inventa cada cosa, me da cólera”.

¿LAURA SPOYA CONDUCÍA BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL?

Tras el accidente, la comisaría de Monterrico realizó el dosaje etílico correspondiente, cuyo resultado fue de 0.20 gramos por litro de alcohol en sangre. Esta cifra está por debajo del límite permitido en el Perú para conductores particulares, fijado en 0.50 g/l.

Este resultado fue difundido luego de que la conductora fuera trasladada a una clínica cercana, donde ingresó por emergencia tras el impacto ocurrido en la avenida El Polo.