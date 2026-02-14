Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya, contó cómo está la conductora tras su operación a la columna: “Tenía miedo, pero...” | Foto: Instagram
Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya, contó cómo está la conductora tras su operación a la columna: “Tenía miedo, pero...” | Foto: Instagram
Por José Templo

Laura Spoya ya se encuentra en proceso de recuperación tras el aparatoso accidente vehicular que sufrió hace unos días. La exreina de belleza fue sometida recientemente a una delicada cirugía de columna que ha mantenido en vilo a sus seguidores y familiares durante las últimas horas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¡Impactante! Samahara Lobatón estaría dispuesta a mudarse a EE. UU. por Youna: “Llevo a mi hija”
Farándula

¡Impactante! Samahara Lobatón estaría dispuesta a mudarse a EE. UU. por Youna: “Llevo a mi hija”

Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya, contó cómo está la conductora tras su operación a la columna: “Tenía miedo, pero...”
Farándula

Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya, contó cómo está la conductora tras su operación a la columna: “Tenía miedo, pero...”

“Hell’s Paradise: Jigokuraku” Temporada 2, Capítulo 6: Hora de estreno confirmado
Farándula

“Hell’s Paradise: Jigokuraku” Temporada 2, Capítulo 6: Hora de estreno confirmado

“A Knight of the Seven Kingdoms” Capítulo 5: Hora de estreno confirmado
Farándula

“A Knight of the Seven Kingdoms” Capítulo 5: Hora de estreno confirmado