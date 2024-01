Brunella Horna y Richard Acuña conforman actualmente una de las parejas más mediáticas y estables en el ámbito de la farándula peruana. En este contexto, ambos vienen viviendo días especiales y emotivos tras la llegada de su primer hijo. Y, con el objetivo de mantener al tanto a sus fans, siempre están compartiendo publicaciones a sus seguidores sobre cómo es esta etapa. Aquí te vamos a contar qué dijo la modelo y empresaria sobre los primeros días en la nueva faceta de padres.

Brunella Horna revela cómo son los primeros días como padres junto a Richard Acuña

Por medio de su cuenta de Instagram, Brunella participó de una dinámica de preguntas y respuestas. Es en este momento en el que reveló cómo son las noches de pareja ahora que tienen un hijo.

“¡Sí! (se desvela) Para él es tiene el sueño más ligero y casi ni duerme. Pero los dos estamos despiertos en las madrugadas y conversamos mucho para no quedarnos dormidos”, contó Brunella.

¿Qué más conto Brunella Horna sobre los primeros días como padres junto a Richard Acuña?

Asimismo, Horna contó que pasaron un momento duro al ver a su hijo sufrir por las vacunas. Recordemos que estas tienen como meta prevenir cinco distintas enfermedades y son de carácter obligatorio para los bebés de dos meses.

“Qué día para más horrible. Fue lo peor de mi vida ver llorar a mi hijo y yo lloraba con él. Pero el malestar solo lo tuvo un día”, dijo Brunella.

Por último, la nueva mamá agregó: “Bebito ya usa ropa de seis meses, y recién tiene dos. Todo lo que le compré de tres meses nunca lo usó”.

Brunella Horna: ¿cuál fue particular obsequio que recibió de su suegro, César Acuña, para su bebé?

En agosto del año pasado, Brunella reveló emocionada que su bebé ya había recibido sus primeros regalos, siendo el primero el de César Acuña. En este sentido, la joven destacó el enorme gesto que tuvo su suegro hacia su nieto.

“Mi suegro (me regaló) la pañalera. Él ha sido que el que me dio el primer regalo. Es su nieto número 13. Mis papás también, pero el primero fue mi suegro”, comentó en “América Hoy”.

Brunella explicó que el camino hacia la maternidad no fue sencillo y enfrentó desafíos de salud, incluso amenazas de aborto, que la llevaron a tomar la decisión de alejarse temporalmente del programa matinal. No obstante, ahora, con su salud recuperada, la conductora se muestra emocionada y agradecida por la llegada de este bebé tan esperado.

“Yo he sangrado 4 meses y medio. Como mamá primeriza no sabía, quería hacer mi vida normal, por eso me retiro (del programa). Yo estaba mal dos semanas, me recuperaba, salía y luego recaía… Los 9 kilos me han subido por todos lados”, contó Brunella en aquel momento. “Es un bebé muy esperado, muy soñado, nos demoramos un año en que salga yo embarazada”, añadió la modelo en su visita al programa.

