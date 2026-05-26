Celebra ARMY. BTS sumó un nuevo hito a su trayectoria durante los American Music Awards 2026 al recibir el máximo reconocimiento de la ceremonia. La famosa banda de k-pop, considerada una de las más influyentes del panorama musical actual, destacó entre los artistas nominados y cerró la gala como una de las grandes ganadoras de la noche.

Este reconocimiento llega en un momento especial para los siete integrantes de BTS, quienes recientemente retomaron sus actividades como grupo tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El grupo también se llevó los premios a mejor artista masculino de K-pop y a la canción del verano por el sencillo “Swim”.

¿Qué premios ganó BTS en los American Music Awards 2026?

Durante la ceremonia, realizada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, BTS fue reconocido con el premio a Artista del Año, la categoría más codiciada de la noche. Además, la agrupación surcoreana obtuvo otros galardones que reflejan su enorme popularidad y el impacto que sigue teniendo en la escena musical internacional: ganó premios a mejor artista masculino de K-pop y a la canción del verano por “Swim”, el sencillo principal de su esperado álbum de regreso, ARIRANG.

El resultado no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes celebraron el triunfo del grupo en una edición especialmente significativa. El regreso de BTS como formación completa ha despertado una gran expectativa y estos reconocimientos confirman que su influencia permanece intacta pese a la pausa que implicó el servicio militar de sus integrantes.

“¡Lo hemos vuelto a conseguir!”, dijo RM, miembro de BTS, a los fans que gritaban en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

“Nuestro mayor agradecimiento y gratitud, como siempre, va dirigido a los ‘armies’ de todo el mundo”, añadió RM. “Han estado a nuestro lado durante los últimos 13 años”.

Principales ganadores de los American Music Awards 2026