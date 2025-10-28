BTS inicia una nueva etapa en su carrera, luego de su regreso del servicio militar en Corea del Sur. Su retorno ha generado gran expectativa entre sus seguidores en todo el mundo y vuelven a ser tendencia en redes sociales con cada aparición, proyecto o noticia referente a los idols.

Ahora fue el turno de Jungkook. Hace algunas horas, el Golden Maknae de BTS sorprendió a sus fans al protagonizar un nuevo video para la próxima campaña de Calvin Klein. Por medio de las redes sociales oficiales de la marca de moda, se compartió un nuevo adelanto de lo que será la próxima colección junto al idol K-Pop, causando furor en todo ARMY.

Los seguidores del cantante no pasaron por desapercibido esta inesperada colaboración y le vienen motrando su apoyo en redes sociales. El nombre del ídolo surcoreano es tendencia en “x”, antes Twitter y el video promocional acumula más de 174 mil reproducciones en YouTube.

¿En qué consiste la colaboración entre Jungkook y Calvin Klein?

Calvin Klein compartió un nuevo video adelanto de lo que será la próxima colección junto al idol K-Pop. En el video de 8 segundos, al ritmo de “Block Rockin’ Beats” de The Chemical Brothers, muestra a Jungkook luciendo un casco mientras conduce a toda velocidad una moto por la ciudad. El idol surcoreano demuestra su característico estilo y habilidades de baile que encantan a sus fans.

Las imágenes se volvieron rápidamente virales, alcanzando 1.6M vistas, 88k likes y 6.5k comentarios en tan solo 3 horas.

Esta no sería la primera vez que Jungkook colabra con la marca. En el 2023, el artista participó en la campaña “The Lagoon” de Calvin Klein, un homenaje a la estética de los 90. Jungkook expresó en un comunicado de prensa que “se siente genial volver a lucir el icónico denim de la marca”, también destacó que “la energía en los sets de Calvin Klein siempre es increíble” y se mostró entusiasmado por ver la reacción del público ante los resultados finales.