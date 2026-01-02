Las celebraciones por la llegada del 2026 iniciaron con nuevas novedades del mundo del espectáculo peruano. Por las fiestas de fin de año, las integrantes de la famosa orquesta Corazón Serrano hicieron una pausa en sus actividades para compartir un momento de unión, donde las bromas entre sus integrantes no se hicieron esperar.

Este ambiente festivo fue el escenario donde surgieron fuertes especulaciones sobre un compromiso matrimonial entre la cantante Susana Alvarado y su pareja Paco Bazán. Esta expectativa surgió a raíz de un comentario de su compañera Ana Lucía Urbina. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO ANA LUCÍA URBINA Y CÓMO REACCIONÓ SUSANA ALVARADO SOBRE SU POSIBLE MATRIMONIO?

Ana Lucía Urbina desató la controversia con un comentario humorístico que se viralizó pronto. Mientras compartían un ameno momento de relajo, Urbina aseguró que su compañera subiría al altar junto a Paco Bazán: “Susana se casa, se casa, para ya bailar”. Estas palabras, expresadas en tono jocoso, provocaron carcajadas inmediatas.

La expectativa creció ante la respuesta de Susana Alvarado, quien prefirió alimentar el misterio. Lejos de negar la noticia, la intérprete dejó abierta la puerta al compromiso con una frase breve pero sugerente: “¿Quién sabe?”. Sus seguidores tomaron este gesto como un indicio claro de que los planes matrimoniales podrían concretarse muy pronto durante este nuevo año, según informa el diario La República.

¿CÓMO NACIÓ EL ROMANCE ENTRE EL CONDUCTOR DEPORTIVO Y LA INTEGRANTE DE CORAZÓN SERRANO?

El vínculo nació en febrero de 2024, cuando ambos coincidieron en las instalaciones de Radio Nueva Q. Mientras Alvarado se encontraba en una entrevista con su grupo, el actual conductor, que desempeñaba funciones en una cabina cercana, entró al lugar y quedó fascinado por su talento vocal.

Este encuentro inicial generó nerviosismo en la artista, y desde entonces mantuvieron contacto frecuente en diversos medios de comunicación y programas de televisión locales.

A pesar de la química evidente, la pareja decidió proteger su intimidad durante gran parte del 2024, manteniendo su relación fuera del alcance de los lentes de la prensa. Prefirieron cultivar su afecto en privado hasta que finalmente se sintieron listos para compartir su felicidad con el mundo.

Fue a inicios del año 2025 cuando decidieron oficializar su unión, permitiendo que sus admiradores fueran testigos de su crecimiento como pareja. Desde aquel entonces, han demostrado ser uno de los dúos más estables de la farándula nacional.

Paco Bazán y Susana Alvarado / SYSTEM

¿QUIÉN FUE EL PRIMERO EN DECLARAR SUS SENTIMIENTOS?

Mediante una dinámica de TikTok, la pareja compartió detalles íntimos sobre su relación. En un video, la pareja respondió preguntas sobre quién tomó las riendas en momentos clave. Allí se reveló un dato que emocionó a sus fanáticos sobre la etapa más temprana de su noviazgo.

Paco Bazán admitió haber sido el primero en manifestar su afecto verbalmente. El comunicador reconoció que se animó a decir “te amo” antes que Susana Alvarado. Estas confesiones y su evidente complicidad refuerzan la idea de que el vínculo está en su mejor etapa, lo que podría alimentar la esperanza de una futura ceremonia nupcial para sellar su amor.