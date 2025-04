Mientras disfruta de una lucrativa gira en Europa, el cantante Óscar Quesada enfrenta una seria acusación en Perú: su exesposa denuncia que no cumple con la manutención de sus hijos, pese a sus ingresos de aproximadamente 40 mil soles al mes. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES LA ACUSACIÓN QUE RECIBIÓ ÓSCAR QUESADA POR PARTE DE SU EXESPOSA?

El reconocido salsero colombiano Óscar Quesada enfrenta graves acusaciones por parte de su exesposa, la peruana Andrea Loli Parodi, con quien estuvo casado por más de dos décadas, pero que terminó en 2023. Según el testimonio de Andrea, la relación se quebró debido a una serie de agresiones e infidelidades por parte del músico. A pesar de los intentos por salvar el matrimonio por el bienestar de sus hijos, la situación se tornó insostenible, culminando en el divorcio.

Tras la separación y un acuerdo de conciliación, la situación no ha mejorado, según denuncia Loli Parodi. Ella acusa directamente al ‘Titán de la Salsa’ de desentenderse completamente de sus responsabilidades parentales, manifestando que no visita a sus hijos y, lo que es más grave, incumple con la manutención del menor y el pago de la universidad acordado para su hija mayor.

Exesposa acusa a Óscar Quesada de desentenderse completamente de sus responsabilidades parentales. | Foto: ATV Noticias

En sus declaraciones, Andrea Loli Parodi enfatizó la falta de apoyo económico. “No les pasa 1 sol a sus hijos. Al mes percibe, cuando está acá en Perú, un promedio de 35 mil, 40, 45 mil soles, más o menos. Ahora está en una gira en Europa y está ganando un promedio de 70 mil euros”, comentó en diálogo con el noticiero “Ocurre Ahora”.

¿QUÉ DIJO ANDREA LOLI PARODI SOBRE LAS AGRESIONES QUE SUFRIÓ POR PARTE DE SU EXESPOSO?

En un relato desgarrador, Andrea describe episodios de violencia física y verbal durante su matrimonio. Uno de los incidentes más impactantes que narró fue cuando el cantante, llegando de una presentación, la agredió físicamente.

“Sí me ha levantado la mano. Me ha tirado contra la mampara de la sala, y era vidrio crudo no vidrio templado, y menos mal que no se rompió porque me hubiese cortado todo, y justo bajaba Lisa (su hija mayor) y le dijo: ‘Papá, ¿qué estás haciendo?‘, y Lisa lo tuvo que detener“, narró.

Además de la violencia física, Andrea también reveló un trato humillante y ofensivo por parte de Quesada, tanto hacia ella como hacia sus hijos. “Tiró el plato, me lo tiró encima, y me dijo: ‘Si mi amante estuviera acá, ella me atendería mejor’. Así me dijo delante de mis hijos”, contó, para luego agregar lo siguiente: “A mis hijos les decía HP. A mí me ha dicho HP delante de mi madre”.

Ante esta situación de violencia física y verbal, Andrea, quien sufre hipertensión y problemas cardiovasculares, presentó denuncias contra Óscar Quesada ante la policía y el Ministerio de la Mujer, pero hasta el momento estos no han tenido efecto alguno.

Pese a que el artista se encuentra actualmente realizando una gira por Europa, el programa de ATV intentó establecer comunicación con él o con su representante a través del número de teléfono que figura en sus perfiles de redes sociales; sin embargo, no lograron una respuesta.