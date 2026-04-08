Por Redacción EC

Actualmente, Carlos Alcántara es un reconocido actor y comediante peruano, destacado por sus interpretaciones en “Pataclaún”, “La gran sangre” y “Asu Mare”, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público a lo largo de estos años. No obstante, en los últimas semanas su nombre ha acaparado la atención de los medios de espectáculos tras hacer oficial su separación de Jossie Lindley, con quien estuvo casado desde 2010 y tuvo dos hijos. Esta situación ha llevado a que el popular “Machín” sea captado por cámaras de televisión en varias ocasiones en una conocida discoteca limeña hasta altas horas de la noche, a la que acude no solo para disfrutar de las orquestas invitadas, sino también para pasar la noche acompañado de bellas mujeres. Es así que, en esta oportunidad, el reconocido actor fue ampayado en un club nocturno con una misteriosa modelo que ha estado vinculada sentimentalmente con Jean Deza y Jhon Kelvin. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.