Actualmente, Carlos Alcántara es un reconocido actor y comediante peruano, destacado por sus interpretaciones en “Pataclaún”, “La gran sangre” y “Asu Mare”, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público a lo largo de estos años. No obstante, en los últimas semanas su nombre ha acaparado la atención de los medios de espectáculos tras hacer oficial su separación de Jossie Lindley, con quien estuvo casado desde 2010 y tuvo dos hijos. Esta situación ha llevado a que el popular “Machín” sea captado por cámaras de televisión en varias ocasiones en una conocida discoteca limeña hasta altas horas de la noche, a la que acude no solo para disfrutar de las orquestas invitadas, sino también para pasar la noche acompañado de bellas mujeres. Es así que, en esta oportunidad, el reconocido actor fue ampayado en un club nocturno con una misteriosa modelo que ha estado vinculada sentimentalmente con Jean Deza y Jhon Kelvin. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

CARLOS ALCÁNTARA ES CAPTADO BESANDO A MISTERIOSA MUJER RELACIONADA A PERSONAJES DE LA FARÁNDULA

A través del programa ‘Amor y fuego’, Carlos Alcántara fue visto, una vez más, junto a una misteriosa mujer, disfrutando de su soltería en la discoteca Barranco Bar. Al ritmo de los éxitos de la Charanga Habanera, el actor peruano volvió a demostrar su capacidad en el baile, pero esta vez acompañado de Stefany Camus, una despampanante modelo vinculada en su momento al futbolista Jean Deza y al cantante Jhon Kelvin. De acuerdo con las imágenes, el jurado de ‘Yo soy’ bailó muy de cerca con la influencer dentro de un box, por lo que no pasó desapercibido entre los asistentes de la discoteca. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando ‘Cachín’ le habló al oído de manera seductora, lo que provocó que ella lo mirara y ambos se dieran un beso apasionado y correspondido.

De esta manera, la polémica modelo no se quedó callada y decidió romper su silencio en el pódcast ‘Q’bochinche’, donde reveló que ese mismo fin de semana conoció al actor en la discoteca barranquina y que, debido a la química entre ambos, se besaron delante de todos sin importar el qué dirán, ya que ambos están solteros. Asimismo, Camus explicó que al establecimiento no llegó sola, sino con un grupo de amigos, donde estuvieron compartiendo previamente whisky y tequila. Eso no es todo, consideró de “buena persona” a Alcántara y aprovechó en dejar en claro que no pasó algo más íntimo. “Son cositas que pasan (…) Solamente me han visto bailando con él. Él está soltero, yo estoy soltera. Yo no me he metido en ninguna relación, ni en ningún matrimonio. No creo que haya acá un pecado o algo malo”, indicó.

“No quiero hacer un lío de todo esto (…) Él me cae super bien, por eso nos seguimos en redes sociales. Lo que él haga con su vida privada, la verdad, yo creo que él es libre de hacerlo porque está soltero. Entonces, pecado no hay. Aparte. ¿Quién estando soltero no se ha dado un beso con alguien? Yo creo que todos lo hemos hecho. Lo conocí en Barranco Bar ese día. Conversamos, nos caímos super bien y nos besamos. La verdad es que estábamos tomando demasiado tequila. Él me empezó a seguir por Instagram, yo le devolví el ‘follow’ y todo muy bien. Fui con mi grupo de amigas y bueno, ahí nos conocimos, ahí entablamos comunicación y una muy buena relación”, agregó.

CARLOS ALCÁNTARA SE ROBA LAS MIRADAS DURANTE LA BODA DE SU HIJO MAYOR

Hace unas semanas, a través de su Instagram oficial, Carlos Alcántara compartió detalles íntimos de la boda de su hijo mayor, Gianfranco Alcántara, que se llevó a cabo en un centro campestre rodeado de familiares y amigos íntimos de la pareja. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue cuando el actor peruano sorprendió al saltar a la pista para bailar, junto a la novia, Andrea Rubini Caballero, al ritmo de ‘Another One Bites the Dust’ de Queen, uno de los temas más característicos de su película. En las imágenes se puede observar cómo el comediante demuestra gran flexibilidad y mueve los brazos de manera sorprendente, lo que generó la ovación de los invitados. ”¡A su mare! Qué tal Dragón”, se escucha en el video. De esta manera, el también jurado de ‘Yo soy’ demuestra que su edad no es impedimento para pasar un agradable momento, sobre todo, con las personas que más quiere.