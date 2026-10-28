Carlos Alcántara habla por primera vez sobre sus ampays y lanza contundente aclaración | Foto: @cachinalcantara
Carlos Alcántara habla por primera vez sobre sus ampays y lanza contundente aclaración | Foto: @cachinalcantara
Por Redacción EC

Carlos Alcántara protagonizó un particular momento durante su visita al programa digital ‘Sin más que decir’. Si bien acudió para promocionar el estreno de la película de ‘La gran sangre’, la conversación tomó otro rumbo cuando las conductoras María Pía Copello y Ethel Pozo aprovecharon la oportunidad para preguntarle por su conocida vida nocturna y los ampays que han marcado su imagen pública. Entre bromas y comentarios sobre su fama de conquistador, el actor respondió a las interrogantes y aclaró algunos aspectos de sus salidas, además de compartir detalles sobre su rutina de ejercicios y su postura frente a ciertos tratamientos para mantenerse joven. A continuación, te contamos qué dijo ‘Cachín’ sobre su reputación, cómo respondió a las preguntas de las conductoras y qué reveló sobre sus hábitos personales.

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