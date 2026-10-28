Carlos Alcántara protagonizó un particular momento durante su visita al programa digital ‘Sin más que decir’. Si bien acudió para promocionar el estreno de la película de ‘La gran sangre’, la conversación tomó otro rumbo cuando las conductoras María Pía Copello y Ethel Pozo aprovecharon la oportunidad para preguntarle por su conocida vida nocturna y los ampays que han marcado su imagen pública. Entre bromas y comentarios sobre su fama de conquistador, el actor respondió a las interrogantes y aclaró algunos aspectos de sus salidas, además de compartir detalles sobre su rutina de ejercicios y su postura frente a ciertos tratamientos para mantenerse joven. A continuación, te contamos qué dijo ‘Cachín’ sobre su reputación, cómo respondió a las preguntas de las conductoras y qué reveló sobre sus hábitos personales.

¿QUÉ DIJO CARLOS ALCÁNTARA SOBRE SUS AMPAYS Y SU FAMA DE ‘SEÑOR DE LA NOCHE’?

Las conductoras bromearon sobre la imagen de conquistador que se le atribuye al intérprete. María Pía Copello comenzó consultándole si tenía novedades sobre el llamado chip de la juventud, mientras que Ethel Pozo intervino con una pregunta sobre un posible refill, provocando risas en el set.

En medio del intercambio, las presentadoras abordaron los comentarios sobre sus apariciones nocturnas. Alcántara respondió con humor y cuestionó la fama que se ha formado alrededor de su nombre. “Soy un mito urbano. ¿Por qué me han hecho eso?”, manifestó ante las conductoras.

El actor precisó que no pasa todas las noches de fiesta, como podría sugerir su reputación. “No siempre todas las noches, los fines de semana, miércoles o los domingos o lo que sea”, comentó para aclarar que sus actividades no se limitan a las juergas. Además, negó que regrese a su vivienda con una mujer diferente cada vez.

¿POR QUÉ EL ACTOR ASEGURA QUE DISFRUTA DE SALIR Y CONOCER PERSONAS?

‘Cachín’ explicó que salir le permite ampliar su círculo social, establecer relaciones y compartir momentos con sus amigos. Así, dejó en claro que disfruta de estos encuentros por las oportunidades de interacción que ofrecen.

Las respuestas surgieron mientras las conductoras aludían a su apelativo de ‘Señor de la noche’. Frente a las bromas, el actor mantuvo un tono irónico y aclaró que su reputación no significa que esté de fiesta constantemente, según recoge el diario La República.

¿QUÉ CONTÓ ‘CACHÍN’ SOBRE SU RUTINA FÍSICA Y EL CHIP DE LA JUVENTUD?

Además de las preguntas sobre sus ampays, el actor habló de los cuidados que incorpora en su vida diaria. Alcántara reveló que actualmente asiste al gimnasio y entrena para mantenerse en forma. Durante el espacio, Pietro Sibille destacó la atención que el intérprete ha dedicado a su condición física, tanto por apariencia como por bienestar personal.

Otro tema de la entrevista fue el denominado chip de la juventud, mencionado al inicio del diálogo. Sobre estos procedimientos, Alcántara sostuvo que recurrir a ellos es una decisión individual. Así, evitó presentarlos como un requisito para conservar una buena condición física y señaló que cada persona puede decidir si desea someterse a esos tratamientos.

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