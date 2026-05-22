Tras ser captado en distintas reuniones, discotecas y conciertos acompañado de distintas mujeres, Carlos Alcántara decidió romper su silencio y responder a las críticas que ha recibido en redes sociales por la manera en la que vive su soltería luego de separarse de Jossie Lindley. El actor peruano aseguró que muchas personas opinan sobre su vida privada sin conocer el proceso emocional que atravesó tras el fin de su matrimonio y cuestionó a quienes consideran que, por su edad, debería mantener un perfil más reservado o alejado de las salidas nocturnas. Sus declaraciones destacan en un contexto en donde ha sido vinculado sentimentalmente con Yiddá Eslava y, más recientemente, con Laura Huarcayo. En medio de los rumores y comentarios sobre su nueva etapa personal, el popular ‘Cachín’ defendió su derecho a rehacer su vida y dejó en claro que no piensa vivir pendiente de la opinión ajena. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ RESPONDIÓ CARLOS ALCÁNTARA A QUIENES CUESTIONAN SU VIDA SOCIAL?

El protagonista de ‘Asu Mare’ expresó su incomodidad frente a quienes consideran que, por su edad, debería llevar una vida más reservada. Durante una reciente entrevista en el pódcast ‘Sin + que decir’, el actor dejó claro que no piensa vivir condicionado por comentarios ajenos y defendió su derecho a disfrutar de su soltería.

“¿Cómo te va a afectar que alguien dentro de una ignorancia (…) me diga cosas que ni siquiera me conoce?”, comentó el artista, visiblemente fastidiado por las críticas. Además, cuestionó que algunas personas pretendan decidir cómo debe comportarse tras su separación. “¿Quién tiene que decirte a ti lo que tienes que hacer?”, añadió.

¿QUÉ DIJO SOBRE EL FIN DE SU MATRIMONIO CON JOSSIE LINDLEY?

Carlos Alcántara también habló sobre el impacto emocional que le dejó su ruptura sentimental. Según explicó, el término de su matrimonio no ocurrió de un momento a otro, sino que fue un proceso complejo que le generó sufrimiento.

“¿Yo no he sufrido por separarme? (…) ¿La separación ha sido de la noche a la mañana?”, expresó el actor al referirse a quienes minimizan lo vivido antes de volver a salir y aparecer públicamente en reuniones o fiestas. Para el recordado ‘Cachín’, muchas críticas parten de personas que desconocen la situación que enfrentó en el plano personal, según recoge Infobae.

¿POR QUÉ SURGIERON RUMORES DE ROMANCE CON YIDDÁ ESLAVA?

Las especulaciones comenzaron luego de que ambos fueran vistos compartiendo una salida nocturna en una discoteca limeña. Sin embargo, tanto el actor como Yiddá Eslava descartaron cualquier relación amorosa y aseguraron que únicamente mantienen una amistad.

La exchica reality afirmó que Alcántara atraviesa una etapa distinta en su vida y considera válido que quiera disfrutarla. “Él está en la etapa de vivir y es lo que le toca”, señaló. No obstante, también marcó distancia al asegurar que no desea verse relacionada sentimentalmente con el actor.

Carlos Alcántara y Yiddá Eslava niegan relación sentimental tras ampay en discoteca. (Foto: Captura/YT/Magaly TV: La Firme)

¿QUÉ PASÓ RECIENTEMENTE ENTRE CARLOS ALCÁNTARA Y LAURA HUARCAYO?

Recientemente, el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió imágenes donde se ve a Carlos Alcántara y Laura Huarcayo compartiendo juntos durante el último concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional. Ambos fueron captados caminando de la mano y compartiendo momentos de cercanía, lo que desató rumores de un posible romance.

Pese a ello, la conductora negó cualquier vínculo sentimental y explicó que entre ambos existe una amistad de varios años. “Tenemos una amistad hace 23 años”, declaró Laura para América Espectáculos, restándole importancia a las especulaciones surgidas tras el “ampay”.

El actor y la presentadora están solteros tras haber finalizado sus matrimonios en 2026 y 2020, respectivamente. | Foto: Magaly TV (Captura) / Composición EC

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