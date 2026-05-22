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Carlos Alcántara no se queda callado y responde a quienes lo critican por sus citas: “¿Quién tiene que decirte a ti lo que tienes que hacer?” | Foto: @cachinalcantara
Carlos Alcántara no se queda callado y responde a quienes lo critican por sus citas: “¿Quién tiene que decirte a ti lo que tienes que hacer?” | Foto: @cachinalcantara
Por José Templo

Tras ser captado en distintas reuniones, discotecas y conciertos acompañado de distintas mujeres, Carlos Alcántara decidió romper su silencio y responder a las críticas que ha recibido en redes sociales por la manera en la que vive su soltería luego de separarse de Jossie Lindley. El actor peruano aseguró que muchas personas opinan sobre su vida privada sin conocer el proceso emocional que atravesó tras el fin de su matrimonio y cuestionó a quienes consideran que, por su edad, debería mantener un perfil más reservado o alejado de las salidas nocturnas. Sus declaraciones destacan en un contexto en donde ha sido vinculado sentimentalmente con Yiddá Eslava y, más recientemente, con Laura Huarcayo. En medio de los rumores y comentarios sobre su nueva etapa personal, el popular ‘Cachín’ defendió su derecho a rehacer su vida y dejó en claro que no piensa vivir pendiente de la opinión ajena. A continuación, te contamos qué dijo.

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