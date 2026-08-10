Por Redacción EC

Carlos Alcántara, uno de los personajes más controversiales de la farándula peruana, ha destacado por sus interpretaciones en “Pataclaún”, “La gran sangre” y “Asu Mare”, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público a lo largo de estos años. A pesar de que su nombre ha estado en el centro de la polémica tras ser captado en varias ocasiones en una conocida discoteca limeña hasta altas horas de la noche junto a bellas mujeres, el actor atraviesa ahora uno de los momentos más difíciles de su vida tras el reciente fallecimiento de su madre, Isabel Vilar. Sin embargo, tras el regreso de ‘Yo soy’ a la televisión, el popular ‘Cachín’ envió un emotivo saludo a su progenitora, sin imaginar que sería el último que le daría de manera pública. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.