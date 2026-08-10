Carlos Alcántara, uno de los personajes más controversiales de la farándula peruana, ha destacado por sus interpretaciones en “Pataclaún”, “La gran sangre” y “Asu Mare”, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público a lo largo de estos años. A pesar de que su nombre ha estado en el centro de la polémica tras ser captado en varias ocasiones en una conocida discoteca limeña hasta altas horas de la noche junto a bellas mujeres, el actor atraviesa ahora uno de los momentos más difíciles de su vida tras el reciente fallecimiento de su madre, Isabel Vilar. Sin embargo, tras el regreso de ‘Yo soy’ a la televisión, el popular ‘Cachín’ envió un emotivo saludo a su progenitora, sin imaginar que sería el último que le daría de manera pública. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO MENSAJE QUE LE ENVIÓ CARLOS ALCÁNTARA A SU MADRE, ISABEL VILAR?

Este último fin de semana, Carlos Alcántara confirmó a través de sus redes sociales sobre el fallecimiento de su madre, Isabel Vilar, conocida cariñosamente como doña “Chabela”, quien fue una figura fundamental e inspiración para su exitoso proyecto “¡Asu Mare!” en los cines. En la publicación, el querido actor se despidió de su progenitora con unas sentidas palabras y expresando todo el amor que siente por ella. Sin embargo, previo a esta mala noticia, el comediante peruano se mostró emocionado por regresar a la televisión con ‘Yo soy’, donde resaltó el trabajo de los competidores que integrarán este nueva temporada.

@latinanoticias Carlos Alcántara le dedicó unas palabras a su madre Isabel Vilar durante el estreno de la nueva temporada de 'Yo Soy' este sábado 8 de agosto. El jurado del programa de imitación aprovechó para saludar a su mamá, quien estaba siguiendo el programa desde su casa. Hoy, 9 de agosto, Alcántara informó a través de sus cuentas personales que su madre, conocida como "Chabelita" y principal inspiración de la película biográfica "Asu mare", falleció este domingo. ♬ sonido original - Latina Noticias

Tras ello, aprovechó las cámaras del programa para dedicarle un emotivo saludo a su madre, quien sabía que estaría viendo la emisión a través de la señal de Latina TV. A pesar de sus breves palabras, el mensaje reflejó la gran cercanía, confianza y amor que Carlos sentía por doña Chabela, convirtiéndose en el último saludo que le dedicaría públicamente. “Es un placer, estoy muy feliz, de verdad, muy feliz y agradecido de haber vuelto a este lindo programa. Estoy muy orgulloso de ustedes, esta va a ser tremenda temporada. Allá en sus casas, mi madre me está mirando. Mamacita linda, un beso para ti”, expresó.

CARLOS ALCÁNTARA SE ROBA LAS MIRADAS DURANTE LA BODA DE SU HIJO MAYOR

Hace unos meses, a través de su Instagram oficial, Carlos Alcántara compartió detalles íntimos de la boda de su hijo mayor, Gianfranco Alcántara, que se llevó a cabo en un centro campestre rodeado de familiares y amigos íntimos de la pareja. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue cuando el actor peruano sorprendió al saltar a la pista para bailar, junto a la novia, Andrea Rubini Caballero, al ritmo de ‘Another One Bites the Dust’ de Queen, uno de los temas más característicos de su película. En las imágenes se puede observar cómo el comediante demuestra gran flexibilidad y mueve los brazos de manera sorprendente, lo que generó la ovación de los invitados. ”¡A su mare! Qué tal Dragón”, se escucha en el video. De esta manera, el también jurado de ‘Yo soy’ demuestra que su edad no es impedimento para pasar un agradable momento, sobre todo, con las personas que más quiere.