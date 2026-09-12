La televisión peruana recibió con pesar la noticia del fallecimiento de Enrique Espejo Peña, conocido cariñosamente como ‘Yuca’, quien murió a los 75 años este viernes 11 de septiembre. La partida del recordado actor cómico fue confirmada por su amigo y colega Jorge Benavides, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida a través de Instagram. La noticia rápidamente generó muestras de tristeza entre artistas y figuras del espectáculo nacional. Así, una trayectoria marcada por el humor llegó a su último capítulo. Sus compañeros de escenario recordaron con afecto al hombre que durante años hizo reír a varias generaciones.

La salud de Enrique Espejo se había visto deteriorada desde un accidente doméstico ocurrido en marzo de 2025, tras el cual enfrentó diversas complicaciones médicas. Durante este periodo permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Casimiro Ulloa y posteriormente recibió atención en el hospital nacional Alberto Sabogal Sologuren. Pese a los esfuerzos médicos, su estado terminó agravándose con el paso del tiempo. La noticia de su muerte provocó numerosas expresiones de pesar en el mundo artístico y televisivo. Con su partida, el humor peruano despide a uno de sus rostros más reconocidos.

Carlos Vílchez, su mejor amigo de casi toda una vida, dedicó un mensaje muy emotivo para Yuca

El recuerdo de una amistad de más de tres décadas quedó plasmado en una fotografía que Carlos Vílchez compartió junto a Enrique Espejo, ‘Yuca’. En la imagen, ambos aparecen sonrientes, con Vílchez apoyado sobre el hombro de su compañero, mientras Espejo lo abraza para una escena llena de complicidad. Detrás de aquella instantánea quedaron años de trabajo, grabaciones y momentos compartidos en la televisión. La partida del recordado humorista golpeó profundamente a Vílchez, quien decidió despedirlo públicamente. El dolor de perder a un amigo de tantos años se mezcló con los recuerdos de una historia construida frente a las cámaras.

Vílchez evocó especialmente las jornadas en las que ambos salían a grabar exteriores y compartían anécdotas durante su extensa trayectoria. Con palabras cargadas de nostalgia, aseguró que esos momentos, tanto los buenos como los difíciles, permanecerán siempre en su memoria. También recordó la manera cariñosa en que ‘Yuca’ solía llamarlo, una expresión que ahora adquiere un significado especial. Para el actor cómico, 33 años de amistad no pueden borrarse con una despedida. Entre fotografías y recuerdos, Vílchez dejó un último mensaje para su compañero de tantas aventuras: que descanse en paz su querido ‘Yuquita’.

Reacciones por parte de seguidores y figuras del espectáculo nacional que recordaban sus mejores sketchs

La despedida de Carlos Vílchez a Enrique Espejo, ‘Yuca’, rápidamente despertó una ola de reacciones entre seguidores y figuras del espectáculo nacional. La fotografía compartida por el actor trajo de vuelta el recuerdo de aquellas rutinas que ambos protagonizaron durante años en la televisión peruana. Entre mensajes de tristeza y muestras de cariño, muchos evocaron al comediante que convirtió el humor en parte de su vida. Su partida cierra una trayectoria de varias décadas dedicadas al entretenimiento. Pero las escenas compartidas en pantalla permanecen como parte de la memoria de quienes disfrutaron de su trabajo.

Para Vílchez, la ausencia de su compañero representa mucho más que la pérdida de un colega de televisión. Los más de 30 años de amistad y trabajo conjunto dejaron una marca profunda tanto en su vida personal como en su carrera dentro de la comicidad peruana. Cada grabación, salida a exteriores y momento compartido forma ahora parte de los recuerdos que conserva de ‘Yuca’. La despedida pública evidenció el vínculo construido durante tantos años detrás y delante de las cámaras. Así, entre nostalgia y gratitud, Vílchez rindió homenaje a un amigo cuya presencia quedó ligada para siempre a su historia profesional.

Adolfo Chuiman fue quien le puso el apelativo de “Yuca” a Enrique Espejo que luego se volvió muy popular

Enrique Espejo, ‘Yuca’, atravesó un largo periodo de dificultades de salud después del accidente que sufrió en marzo de 2025. Su historia en la comicidad peruana no comenzó como la de un protagonista acostumbrado a llevarse todas las miradas. Su talento estaba en otro lugar: aparecía en segundo plano y, con un gesto, una reacción o una ocurrencia, conseguía darle el último impulso al remate de cada sketch. Jorge Benavides, al recordarlo tras su partida, resaltó precisamente esa capacidad para provocar risas incluso sin pronunciar una sola palabra. A ello se sumaba una facilidad especial para improvisar frente a las cámaras.

Sus primeros pasos también quedaron ligados a figuras importantes de la televisión peruana, entre ellas Adolfo Chuiman, con quien compartió escenario en ‘Risas y salsa’. Fue justamente Chuiman quien le dio el apodo de “Yuca”, un nombre que con el tiempo dejó de ser una simple ocurrencia entre compañeros para convertirse en su identidad artística. Desde entonces, aquel sobrenombre acompañó una carrera construida a través de personajes y momentos que quedaron en la memoria del público. ‘Yuca’ encontró en la comicidad de reparto un espacio propio y terminó convirtiéndose en un rostro reconocible del humor nacional. Su legado queda ahora en esas escenas donde, sin necesidad de ser el protagonista, conseguía robarse una sonrisa.

VIDEO RECOMENDADO