A lo largo de estos años, ‘Al fondo hay sitio’ ha ganado mucha popularidad no solo a nivel nacional, sino también en algunos países de Latinoamérica, gracias a sus carismáticos personajes y situaciones cómicas. Sin embargo, en las últimas horas esta exitosa serie, que se transmite a través de la señal de América Televisión, ha llamado la atención de los seguidores, debido a que Joel Gonzáles perdió trágicamente la vida en la guerra. Aunque su repentina muerte desató una ola de críticas entre los internautas por considerar poco creíble la trama, la serie anunció el regreso de uno de los personajes más queridos de la serie: Charo, interpretada por Mónica Sánchez. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL REGRESO DE CHARO A ‘AL FONDO HAY SITIO’?

Joel Gonzáles enfrentó uno de los momentos más críticos de su vida cuando fue atacado por un misterioso dron enemigo en medio de un conflicto bélico en el Estrecho de Ormuz, lo cual lo dejó completamente indefenso y sin posibilidad de responder al ataque. Así, tras la noticia de su muerte en Las Nuevas Lomas, la carismática familia no ha parado de rendirle homenaje fiel a su estilo, lo que dio lugar a una ola de críticas y cuestionamientos dirigidos a la producción de la serie por la muerte del popular ‘Niño con cara de pez’.

@afhstv ¡NO PUDO DECÍRSELO! Olinda llamó a Charo, pero fue incapaz de darle la desgarradora noticia 😰 De lunes a viernes después de #EEG No te pierdas #AFHS13 [Mira los capítulos completos y 100% GRATIS* -Solo Perú- en #tvGO] [Link en la BIO ↑] ♬ sonido original - Al Fondo Hay Sitio

Aunque, en medio del dolor que embarga a la familia Gonzáles en el último capítulo, Olinda decidió llamar a Charo, quien vive en Canadá junto a Grace y sus nietos, para comunicarle la trágica noticia sobre su hijo. No obstante, la expareja de Raúl del Prado sorprendió al anunciar que regresará al país en un mes, por lo que le pidió que guardará su secreto para sorprender a los demás. Tras ello, los seguidores de la exitosa serie no han dejado de especular sobre el posible regreso de Mónica Sánchez, luego de que hace algunos meses anunciara su salida de la producción tras más de 15 años dando vida al recordado personaje de Charito.

¿QUÉ DIJO MAYRA COUTO SOBRE SU POSIBLE REGRESO A ‘AL FONDO HAY SITIO’?

En una entrevista para el canal de streaming “Mood Cast”, estuvo como invitada Mayra Couto, quien habló sobre diversos temas anecdóticos. Sin embargo, los panelistas no dudaron en preguntarle sobre un posible regreso a ‘Al fondo hay sitio’, a lo que la actriz nacional se mostró entusiasmada por volver a interpretar una vez más a la recordada Grace Gonzáles.

Asimismo, Couto no dejó pasar la oportunidad de revelar sus condiciones, argumentado solo aceptaría regresar por un corto periodo, con el objetivo de llevar alegría a sus fanáticos de la serie. “Sí, pero no lo digan así, es que después parece que yo estuviera por todos lados diciendo ‘quiero regresar’. Sí, pero siempre he dicho que sería bonito hacer una, que otra escenita, una cosa así pequeña. Me gustaría mucho”, contó.