La reciente separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo no deja de generar polémica, especialmente tras la difusión de supuestos mensajes privados entre la exMiss Mundo y el productor de televisión Christian Rodríguez Portugal. En el programa “Amor y Fuego”, Rodrigo González mostró extractos de esas conversaciones, en los que se percibe un tono cercano y afectuoso que llamó poderosamente la atención del público.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues el conductor conocido como “Peluchín” cuestionó el lenguaje empleado en los diálogos y puso en duda la naturaleza de la relación entre Mantilla y Rodríguez. Mientras tanto, Salcedo también expresó su molestia y dejó entrever que no confía en el productor de “Arriba mi gente”. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ MOSTRÓ RODRIGO GONZÁLEZ EN VIVO SOBRE LOS CHATS?

Durante la edición del jueves 11 de septiembre, Rodrigo González sorprendió a la audiencia al leer fragmentos de lo que aseguró eran conversaciones entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez Portugal. Según el presentador, en esos mensajes ambos coordinaban compras y encuentros, utilizando expresiones que sugieren un trato de confianza poco común entre una conductora y su productor.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el uso de apelativos afectivos. “¿Por qué lo llama de ‘amor’? (...) Yo sí le hablo así a la producción, pero no creo que Maju le hable así a su productor”, comentó González frente a cámaras, generando dudas en el set. Además, indicó que los textos incluían frases como “ya tengo ganas de verte” o “abrazarte”, lo cual, en su opinión, resultaría “indisimulable” para cualquier pareja.

¿CÓMO REACCIONÓ GUSTAVO SALCEDO ANTE EL ESCÁNDALO?

El empresario y exesposo de Mantilla también dio su punto de vista en “Magaly TV La Firme”. Aunque evitó entrar en detalles sobre su vida privada, no ocultó su incomodidad con Rodríguez Portugal, a quien describió como una persona con “falta de valores”. Según sus declaraciones, la presencia del productor nunca le generó confianza y manifestó su molestia por las especulaciones en torno a un posible vínculo sentimental con su expareja.

Salcedo incluso afirmó que en una ocasión llegó a encontrar a Mantilla y Rodríguez dentro de un auto, lo que aumentó sus sospechas. “Definitivamente sí me molesta”, sostuvo, remarcando que el productor no era de su agrado. Sus palabras encendieron aún más el debate sobre la veracidad de los mensajes difundidos en televisión.

¿QUÉ DIJO MAJU MANTILLA ANTE LAS ACUSACIONES?

Frente a las versiones difundidas en distintos programas, la conductora de “Arriba mi gente” negó tajantemente tener un romance con Rodríguez Portugal. Mantilla explicó que las acusaciones de su expareja “no son ciertas” y pidió que la separación entre ambos quede en el ámbito privado. “Esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”, expresó en vivo, buscando poner punto final a la controversia.

Por otro lado, Magaly Medina aseguró que Gustavo habría confirmado la infidelidad, afirmando incluso que poseía documentos que probarían un supuesto vínculo clandestino de casi dos años. Mientras tanto, Rodríguez Portugal optó por no pronunciarse públicamente y eliminó su cuenta de Instagram en medio del revuelo.