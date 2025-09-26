No cabe duda de que una de las parejas más mediáticas de la farándula peruana en el 2001 fue Tula Rodríguez y Juan ‘Chiquito’ Flores, en la que acaparaban diversas portadas de los principales medios de comunicación. Ambos mantuvieron una relación durante varios años, la cual finalizó en medio de controversias y señalamientos públicos. A pesar de que han transcurrido muchos años, el exfutbolista recordó el romance que entabló con la conductora de televisión, revelando pasajes inéditos de su vida privada junto a ella. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ ‘CHIQUITO’ FLORES NO SE CASÓ CON TULA RODRÍGUEZ?

Tula Rodríguez y Juan Flores han mantenido una relación muy significativa y larga de más de cinco años. Sin embargo, la desconfianza y las infidelidades estuvieron entre las principales razones que llevaron al fin del romance, un hecho que generó comentarios y debates durante varias semanas en ese momento. Y es que, recientemente, a través del pódcast en Ouke, ‘Chiquito’ Flores, con evidente nostalgia, reveló que estuvieron a poco de convertirse en esposos.

“Estuvimos 5 años, tuve un cariño especial por ella. La conocí desde los 19 años. Quise yo casarme, no tuve la oportunidad porque estaba jugando al fútbol y ella estaba en su mejor momento. Sucede a veces que uno también ve otros ojitos, era inquieto y yo pequé en sacar los pies del plato. Bueno, no pequé porque no era casado, pero saqué los pies del plato. Cometí un error y me ampayaron”, contó el exarquero tras la pregunta que le realizó ‘Majo con sabor’.

De hecho, el exfutbolista afirmó que se arrepintió de haber cometido una infidelidad, por lo que quiso regresar con la exmodelo, pero era muy tarde, ya que ella había iniciado una relación con Javier Carmona. “Quise volver, pero ya no pues. Ya estuvo con este patita el que falleció”, agregó. “Yo estuve con Tula (...), pero también mantuve una relación en paralelo con Maribel. En su momento, le pedí disculpas a Tula, ya que no fue mi intención. En esa época, tenía mi fama, no supe controlarme”, reveló en una entrevista para ‘Amor amor amor’.

LOS INICIOS DE LA RELACIÓN ENTRE TULA RODRÍGUEZ Y ‘CHIQUITO’ FLORES

Juan ‘Chiquito’ Flores no dudó en elogiar a Tula Rodríguez, a quien calificó como una “buenísima persona”. El exarquero peruano recordó que la conoció cuando ella tenía 19 años y aseguró que existió una atracción desde el primer momento. “Tuve un cariño muy especial por ella, me agradó desde el primer día en que la vi. En ese momento dije ‘esta chica es una chica que a mí me agrada y me aprecia y esto es valorable’”, narró.