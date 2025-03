Tras seis años fuera del aire, Pamela López fue la primera invitada de ‘El valor de la verdad’, que se transmite por Panamericana Televisión. La empresaria respondió 20 preguntas sobre su lamentable relación con Christian Cueva, en la que hubo agresiones y supuestas infidelidades con reconocidas figuras del espectáculo, como Melissa Klug, Chris Soifer, Rosángela Espinoza, entre otras. Sin embargo, entre sus sorprendentes declaraciones, la todavía esposa del futbolista confesó que el popular ‘Aladino’ tenía comentarios despectivos sobre Jefferson Farfán en medio de un supuesto affaire con la ‘Blanca de Chucuito’. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO LLAMABA CHRISTIAN CUEVA A JEFFERSON FARFÁN, SEGÚN PAMELA LÓPEZ?

En una de las preguntas que Beto Ortiz le formuló a Pamela López, mencionó que Christian Cueva le reveló haber tenido relaciones sexuales con Melissa Klug, basándose en las conversaciones que encontró en Instagram. Además, contó que Cueva era muy cercano a las hijas de la chalaca, por lo que, entre los chats hallados, le pedían que confirmara si sería la pareja de promoción de una de ellas. Incluso, la influencer indicó que Jefferson Farfán también se lo había pedido, según lo que el futbolista le contó a ella.

Sin embargo, eso no es todo, ya que López contó que en ciertas ocasiones que el popular ‘Aladino’ tenía palabras muy fuertes contra su excompañero de la selección peruana, tildándolo como “negro agrandado”. De hecho, dijo que nunca fueron amigos ambos, dejando entrever que prevalecía la envidia por la relación que habrían mantenido ‘Cuevita’ con la ‘Blanca de Chucuito’. “(Cierto que le decía negro agrandado?) Sí, tenía comentarios despectivos. Yo creo que era más que todo por lucha de egos por parte de Christian. En ese momento yo no lo entendía, yo creo que ahora sí tendría sentido porque tantos comentarios de ese tipo. Yo me imagino (Por Melissa Klug)”, sostuvo la empresaria.

¿QUÉ DIJO BETO ORTIZ SOBRE LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DE MELISSA KLUG EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

Uno de los programas más exitosos de la televisión peruana, ‘El valor de la verdad’, regresó con una nueva temporada que promete captar la atención del público por las sorpresivas revelaciones de cada participante. Por ello, previo al estreno, el conductor del espacio, Beto Ortiz, brindó una entrevista a Infobae para contar un poco más de novedades sobre EVDLV. Aunque no dejó pasar el momento para mostrar su interés en tener por tercera vez en su set a Melissa Klug, quien ha sido vinculada sentimentalmente con Christian Cueva por parte de Pamela López.

Pamela López confesó que el popular ‘Aladino’ tenía comentarios despectivos sobre Jefferson Farfán en medio de un supuesto affaire con la ‘Blanca de Chucuito’.

De hecho, la todavía esposa de ‘Cuevita’ se sentará en el sillón rojo y revelará supuestas conversaciones entre la ‘Blanca de Chucuito’ y el deportista. Ante ello, el periodista consideró una buena oportunidad de que la expareja de Jefferson Farfán cuente su versión de lo sucedido ante televisión nacional. “Melissa ya estuvo en una de las temporadas anteriores. No sé si tendrá ganas de regresar, pero me encantaría. Depende de ella”, dijo Ortiz. Como se sabe, Melissa Klug estuvo en dos ocasiones en ‘El valor de la verdad’ durante el 2016, donde se ganó el premio mayor en ambas presentaciones, es decir, 50 mil soles.

¿QUÉ RAZONES TUVO CHRISTIAN CUEVA PARA PEDIRLE A PAMELA LÓPEZ QUE ABORTARA?

En la pregunta 7 de ‘El valor de la verdad’, Pamela López reveló con tristeza que Christian Cueva le insinuó abortar en dos ocasiones. La primera vez, en 2014, ella accedió, ya que, según la emprendedora, la familia del futbolista nunca la aceptó debido a que era mayor que él y tenía una hija de otro compromiso, además de que pensaban que podría truncar su carrera en el fútbol profesional. Pero lo más sorprendente fue cuando contó que un familiar del popular ‘Aladino’ le realizó el aborto.

“A él lo contratan en España, en el Rayo Vallecano y su familia nunca me aceptó porque yo era un poco mayor que él y porque yo ya tenía una hija y porque anteriormente yo tenía un ex que era futbolista, entre otras cosas, no lo sé. (Su familia) decían que yo iba a truncar su carrera y él estaba recién saliendo (en el fútbol). Era algo que yo también sentí, que podía truncarlo y que él tenía derecho a crecer profesionalmente y que quizás en ese momento no era el momento de traer un hijo al mundo. De hecho, un familiar de él me hizo el aborto”, dijo entre lagrimas.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE SU BODA CON PAMELA LÓPEZ?

Durante la entrevista con la conductora de ATV, el delantero de Cienciano confesó a nivel nacional que no se casó por amor con Pamela López, ya que en ese momento la relación estaba desgastada. Sin embargo, decidió dar ese paso por amor a sus hijos, sobre todo por su hija recién nacida, pensando que ese acto fortalecería su vínculo con López, pero no fue así.

“En su momento hubo ese amor que uno siente cuando se enamora. (¿En el 2019 te casaste enamorado?) Para ser honesto, no, no me casé estando enamorado. No me casé con los mismos sentimientos que tenía al principio de mi relación. Mi tercera hija fue el motivo por el que traté de proteger mi familia y fortalecerla para seguir al lado de las personas que estuvieran conmigo”, reveló Cueva.