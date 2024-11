Christian Cueva sigue siendo noticia en el ámbito de la farándula. El experimentado volante, que jugó por Cienciano en la última temporada de la Liga 1, ha vuelto a dar que hablar en estos días por su estreno musical tras colaborar en un tema junto a Pamela Franco, pareja que oficializó hace algunos días. A propósito de ello, el popular ‘Aladino’ fue consultado sobre la posibilidad de grabar una nueva canción junto al Grupo 5.

Christian Cueva desmiente que grabará nueva canción con el Grupo 5 y explicó por qué cantó “El Cervecero”

Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, contó en su programa ‘Todo se filtra’ que existía un interés mutuo entre la conocida banda de cumbia y el todavía jugador de fútbol en colaborar musicalmente. Ante ello, Cueva respondió que no es cierto y solo son especulaciones.

“Para nada. Bueno, conozco a Christian, a Elmer, a Andy, son unos amigos. Siempre toda la admiración hacia ellos. Pero no, esto de ‘El Cervecero’ fue algo que fluyó en su momento acompañando a Pamela (Franco) a las grabaciones que tenía. Y fluyó el tema. Pero es algo que si a la gente le gustó, bienvenido sea. Y si no, bueno, a seguir”, dijo ‘Cuevita’ en Qumbias y Risas, espacio al que asistió con Pamela.

Christian Cueva y Pamela Franco cantaron una nueva versión de 'Cervecero'. (Foto: Instagram)

Cabe destacar que el mismo ‘Metiche’ también comentó que se estaría preparando un videoclip en la cebichería ‘Mi Barrunto’. No obstante, Cueva aseguró desconocer ese tema. “Eso, la verdad, no te lo podría responder yo. Yo siempre me enfoco mucho más en mi carrera como futbolista. Como te repito, esto fluyó en su momento, pero las cosas son muy cambiantes en la vida. No sabemos qué pueda pasar, pero aclaro que lo mío es el fútbol”.

¿Qué dijo el Grupo 5 sobre una posible colaboración musical con Christian Cueva?

En una entrevista con Infobae Perú, el representante del Grupo 5 desmintió que se haya producido alguna conversación entre Cueva y dicha agrupación sobre temas relacionados a la música. Por lo tanto, esta posible colaboración, al menos por ahora, solo serían rumores.

¿Qué le dijo Carlos Zambrano a Cueva tras verlo en su faceta como cantante?

Hace unos días, Christian Cueva debutó como cantante con el popular tema “El Cervecero”, sorprendiendo a más de uno y recibiendo diversas críticas en las redes sociales. A pesar de su nuevo romance con Pamela Franco, el futbolista ha demostrado que el canto es un arte que le llama la atención e incluso no descartó sacar una canción. Ante ello, el defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, se refirió a la nueva faceta del futbolista, destacando que el popular ‘Aladino’ disfruta de cantar y tocar el piano, ya que lo ha visto hacerlo después de cada victoria de la selección peruana. Sin embargo, le instó a que se concentre en su carrera futbolística.

“Al ‘Cholo’ siempre le ha gustado cantar. Ya lo han visto en todos los partidos de la selección después de una victoria. Creo que en la Copa América se ponía a cantar o tocaba el piano. Hace de todo, con el carisma que tiene lo puede hacer, si se mete de lleno. Mientras tanto que no se meta mucho, porque sigue siendo futbolista. Así que tiene que enfocarse en su carrera, porque la selección también lo necesita. Volvió al fútbol, volvió a tener continuidad, sabe que lo quiero como a todos mis compañeros, pero ya depende de cada persona”, dijo para el diario Trome.

Por su parte, el defensa de la selección peruana se pronunció sobre el tema que ha lanzado junto a la cumbiambera y confesó que hasta el momento no ha logrado escucharlo, pero se entera de todo a través de las redes sociales. “No la he escuchado, te mentiría, pero sí veo las redes y los titulares. Me imagino que lo hará por el momento, pues está en sus días libres. Saca su otro yo, pero como te digo, él sigue siendo futbolista. Así que se enfoque en el fútbol primero”, detalló a dicho medio.