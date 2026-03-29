El futbolista Christian Cueva decidió pronunciarse tras las declaraciones de su expareja Pamela López, quien aseguró en televisión que sus hijos no pudieron ser matriculados debido a una fuerte deuda escolar. La polémica se originó en el reality ‘La Granja VIP Perú’, donde la trujillana reveló este problema durante una íntima conversación con su compañera de convivencia, Samahara Lobatón. Frente a ello, el entorno del jugador reaccionó rápidamente para fijar postura y ofrecer una versión distinta de los hechos, negando cualquier incumplimiento de su parte. A través de su abogado, el volante peruano no solo rechazó las acusaciones, sino que también responsabilizó directamente a la madre de sus hijos por el monto pendiente. Asimismo, su defensa brindó detalles sobre el origen de la deuda, el periodo en el que se habría acumulado, las acciones legales que ya se iniciaron y cómo se manejaban los pagos antes de que estallara el conflicto. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO EL EQUIPO LEGAL DE CHRISTIAN CUEVA SOBRE LA DEUDA ESCOLAR?

Frente a la denuncia de Pamela López, el abogado de Christian Cueva, Zamir Villaverde, negó que el futbolista sea el culpable de la situación. Según la defensa de ‘Aladino’, la influencer es quien descuidó los pagos del centro educativo, acumulando un saldo negativo que corresponde a las pensiones y matrículas de la segunda mitad del año pasado.

A través de las redes sociales del futbolista, el letrado fue enfático al declarar: “Debemos precisar que es la señora quien ha generado de manera irresponsable una deuda con el colegio donde estudian sus menores hijos por un monto aproximado de 60 mil soles”.

Debido a que el monto abarca desde julio hasta diciembre, el entorno del jugador decidió llevar el caso ante las autoridades para que ella asuma su parte. “Dicho incumplimiento fue comunicado al Juzgado de Paz Letrado para exhortar y obligar a la señora Pamela López a que cumpla con realizar dichos pagos”, remarcó Villaverde.

Pamela López, Christian Cueva y sus hijos

¿CÓMO SE REALIZABAN LOS PAGOS EDUCATIVOS ANTES DEL CONFLICTO JUDICIAL?

La defensa de Cueva sostiene que el desorden financiero empezó cuando la administración del dinero cambió de manos. Según explican, el futbolista anteriormente gestionaba los gastos escolares de manera personal y sin retrasos.

“Antes que la señora inicie un juicio por alimentos, era el señor Christian Cueva quien pagaba de forma directa y puntual los pagos del colegio y movilidad”, detalló el representante legal de ‘Aladino’, según informa Exitosa.

¿CUÁL ES EL MONTO QUE CUEVA ENTREGA ACTUALMENTE POR MANUTENCIÓN?

Para desmentir que los niños estén desprotegidos, el equipo legal reveló que el deportista cumple rigurosamente con una pensión establecida. Aseguran que López recibe mensualmente una fuerte suma de dinero para cubrir las necesidades de sus hijos. El abogado manifestó: “El señor viene cumpliendo con el pago de la asignación anticipada de alimentos por el monto de 12 mil soles”.

Con este argumento, el círculo del jugador asegura que las quejas en televisión son infundadas. “La señora Pamela López estaría dando afirmaciones falsas al decir que el señor Christian Cueva estaría dejando en total desamparo a sus menores hijos”, aseguró la defensa.

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