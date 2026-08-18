Por Redacción EC

La fotografía de Christian Cueva junto a Rosángela Espinoza, captada en un ambiente privado, volvió a despertar especulaciones sobre un supuesto vínculo sentimental entre ambos. La imagen, difundida en redes sociales, alimentó versiones que la modelo ha rechazado públicamente en más de una oportunidad. Rosángela incluso cuestionó que la instantánea continúe circulando y genere nuevas interpretaciones sobre su relación con el futbolista. Mientras tanto, el tema volvió a colocarse bajo los reflectores. La controversia, lejos de apagarse, continúa sumando nuevos capítulos.