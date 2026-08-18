La fotografía de Christian Cueva junto a Rosángela Espinoza, captada en un ambiente privado, volvió a despertar especulaciones sobre un supuesto vínculo sentimental entre ambos. La imagen, difundida en redes sociales, alimentó versiones que la modelo ha rechazado públicamente en más de una oportunidad. Rosángela incluso cuestionó que la instantánea continúe circulando y genere nuevas interpretaciones sobre su relación con el futbolista. Mientras tanto, el tema volvió a colocarse bajo los reflectores. La controversia, lejos de apagarse, continúa sumando nuevos capítulos.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el cambio en la postura de Cueva frente a la fotografía. En mayo, cuando fue consultado por el tema, el futbolista evitó mencionar directamente a Rosángela y respondió que asumía sus “malas decisiones”, pero que no hablaría de terceras personas. Meses después, su explicación tomó otro rumbo y volvió a poner la imagen en el centro de la conversación. Por su parte, Rosángela había anunciado acciones legales por la difusión de la fotografía y las versiones que surgieron a partir de ella. Así, una imagen tomada en privado terminó convirtiéndose en el origen de una polémica.

Christian Cueva brinda una explicación por esa imagen que ha sido la más comentada de su vida personal

Christian Cueva decidió pronunciarse nuevamente sobre la polémica fotografía que lo vincula con Rosángela Espinoza y dio una respuesta que sorprendió a más de uno. El futbolista aseguró que la imagen no sería auténtica y sostuvo que habría sido creada mediante inteligencia artificial. Durante una conversación con Juan Manuel Vargas en el podcast La Parrilla del Loco, ‘Aladino’ abordó el tema entre bromas. Su declaración buscó poner punto final a las especulaciones que han circulado en los últimos meses. Sin embargo, sus palabras volvieron a colocar la controversial imagen en el centro de la atención.

Cueva incluso hizo referencia a las cartas notariales que surgieron anteriormente en medio de la controversia por la fotografía. Con tono jocoso, respondió a Vargas y señaló que se trataba de una imagen generada con IA, mientras lanzaba una advertencia en medio de la conversación. De esta manera, el futbolista intentó despejar las versiones sobre un supuesto romance con la modelo. La declaración llega después de que Rosángela negara públicamente cualquier relación sentimental entre ambos. Ahora, la explicación de Cueva abre un nuevo capítulo en una polémica que lleva varios meses bajo los reflectores.

La fotografía no es el único episodio que ha relacionado públicamente a Christian Cueva y Rosángela Espinoza

La afirmación de Christian Cueva volvió a poner bajo los reflectores una fotografía que durante meses alimentó rumores sobre un supuesto vínculo con Rosángela Espinoza. En su reciente conversación con Juan Manuel Vargas, el futbolista fue tajante al sostener que la imagen habría sido creada mediante inteligencia artificial. Sus palabras llamaron la atención debido a que la fotografía había sido utilizada en distintas ocasiones como parte de las especulaciones. Sin embargo, Cueva decidió marcar distancia de esas versiones. La polémica, lejos de desaparecer, sumó así una nueva explicación.

El episodio tampoco es nuevo para Rosángela Espinoza, quien anteriormente negó haber mantenido un romance con el futbolista. La controversia incluso llegó a los programas de espectáculos, donde las referencias al supuesto vínculo provocaron una reacción de la modelo. En su momento, Espinoza envió una carta notarial al programa Amor y Fuego por las afirmaciones relacionadas con el tema. Ese antecedente ayuda a entender la particular mención de Cueva sobre la posibilidad de recibir nuevas cartas notariales. Así, una fotografía cuestionada vuelve a abrir un capítulo más en esta historia de rumores y desmentidos.

Actualmente Cuevita pasa un buen momento con Pamela Franco, también habló de su ex Pamela López y de sus hijos

Más allá de la controversia por la fotografía, Christian Cueva aprovechó su conversación con Juan Manuel Vargas para hablar sobre su presente sentimental. El futbolista aseguró que atraviesa una etapa positiva junto a la cantante Pamela Franco y que disfruta compartir con ella su afición por la música. Con un tono distendido, contó que ambos suelen cantar juntos y dejó en claro que vive su relación con tranquilidad. Sus declaraciones mostraron una faceta más personal del jugador. Así, la entrevista terminó alejándose por momentos de la polémica que había marcado la conversación.

Cueva también habló de su relación con Pamela López y expresó su deseo de alcanzar un entendimiento que le permita compartir más tiempo con sus hijos. El futbolista sostuvo que, de su parte, existe disposición para mantener una actitud favorable y priorizar el bienestar de los menores. Aseguró que su principal interés es disfrutar de más momentos junto a ellos y fortalecer ese vínculo familiar. Sus palabras reflejaron una postura orientada a dejar atrás las diferencias. Para Cueva, sus hijos ocupan ahora un lugar central en las decisiones que busca tomar hacia adelante.

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