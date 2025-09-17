Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que el programa “Amor y Fuego” difundiera que el futbolista habría tenido un inesperado acercamiento con su expareja, Pamela López. Según lo revelado, el jugador se habría comunicado con ella para expresarle que aún la sigue queriendo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO HABRÍA SIDO LA SUPUESTA LLAMADA DE CHRISTIAN CUEVA?

De acuerdo con la información difundida por “Amor y Fuego”, el futbolista de Emelec habría marcado el número de Pamela López para decirle que ella seguía siendo “el amor de su vida” y que aún la quiere.

Esta revelación sorprendió al público, ya que actualmente Cueva mantiene un vínculo sentimental con la cantante Pamela Franco, con quien, en las últimas semanas, se le ha visto muy unido y cariñoso frente a las cámaras.

Las apariciones públicas de Cueva y Franco mostrando gestos de afecto parecían dejar atrás rumores de crisis; sin embargo, la versión sobre una llamada romántica hacia su expareja reavivó la controversia.

¿QUÉ DIJO PAMELA LÓPEZ ANTE LA VERSIÓN DE ESTA LLAMADA?

Cuando un reportero de “Amor y Fuego” le preguntó directamente a Pamela López si era cierto que Christian Cueva la había llamado para confesarle que seguía amándola, la exesposa del futbolista no quiso dar respuesta alguna. Tras escuchar la consulta, en lugar de confirmar o desmentir, optó por mantener un silencio absoluto que transmitió incomodidad y seriedad. Con el rostro serio y sin emitir palabra, decidió retirarse del lugar cerrando una puerta tras de sí.

La escena fue aún más comentada porque, en medio de la insistencia de la prensa, Pamela se marchó sin esperar a su actual pareja, Paul Michael, quien quedó en medio de los reporteros mientras observaba cómo ella se alejaba sin pronunciar comentario alguno, según recoge el diario La República.

¿QUÉ PIENSA PAMELA LÓPEZ SOBRE QUE SUS HIJOS CONOZCAN A PAMELA FRANCO?

Como se recuerda, el popular ‘Aladino’ inició una relación con Pamela Franco luego de serle infiel a López, hecho que marcó el inicio de la ruptura. Dicho esto, López dejó en claro que sus hijos no tendrán contacto con la cantante. La influencer sostuvo que, pese a ser pequeños, “son niños que son muy inteligentes y se dan cuenta de todo”. En este sentido, aseguró que ya han formado una opinión sobre Franco y, por ese motivo, “en este momento no hay forma que conozcan a la otra persona”.

¿QUÉ SORPRESA COMPARTIÓ PAMELA LÓPEZ RECIENTEMENTE JUNTO A SU PAREJA PAUL MICHAEL?

En una entrevista exclusiva para el dominical “Día D” de ATV, Pamela López sorprendió al revelar que está lista para dar un nuevo paso en su vida personal y profesional: debutará en la música interpretando un tema junto a su pareja Paul Michael. La noticia llamó la atención porque la todavía esposa de Christian Cueva había mantenido un perfil alejado de ese rubro, aunque ya había participado como actriz en videoclips de orquestas peruanas.

La influencer contó que se trata de su primer tema inédito como cantante, el cual busca marcar distancia de los escándalos y mostrar otra faceta de ella. “Voy a grabar una canción, es una primicia”, anunció con entusiasmo, mientras que Paul Michael confesó que está impulsándola en este proyecto: “La estoy empujando para que cante una canción conmigo”.