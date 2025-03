La tranquilidad del set de “Amor y Fuego” se vio abruptamente interrumpida el pasado 27 de marzo, cuando una llamada telefónica desencadenó un enfrentamiento verbal entre Christian Cueva y los conductores Gigi Mitre y Rodrigo González ‘Peluchín’. En un inicio, los presentadores buscaban conocer más sobre las aparentes indirectas que el hermano del futbolista habría lanzado contra Pamela López, madre de los hijos de Cueva. Sin embargo, la situación tomó otro rumbo, generando un ambiente de caos y gritos por parte del deportista, quien evidentemente perdió el control de la situación. Conoce todo lo que dijo el futbolista en esta nota.

¿QUÉ LE DIJO CHRISTIAN CUEVA A LOS CONDUCTORES DE AMOR Y FUEGO?

En primer lugar, cuando empezó el enlace telefónico, Cueva enfatizó desconocía que la llamada era con el programa, pero aun así decidió responder. Dicho esto, en un principio fue interrogado por la nueva relación de Pamela López, a lo cual señaló que no hablaría del tema y que solo le importaban sus hijos. Acto seguido, los conductores refutaron rápidamente su respuesta, recordando que López había señalado que él no cumplía con sus obligaciones como padre. “Si te digo que me ha pasado esto, esto, esto, ¿me vas a creer a mí y lo vas a sacar?“, respondió el futbolista, insinuando que debían conocer la verdad de la situación.

La tensión aumentó cuando Cueva criticó la forma en que el programa aborda la información. “Ustedes están mal, preguntan lo que se les da la gana, pero cuando tienen a la persona ahí, no preguntan las cosas como son”, expresó, desafiando la labor periodística de Rodrigo González y Gigi Mitre. Esta crítica provocó una reacción inmediata de los conductores, quienes defendieron su estilo y le sugirieron a Cueva que se enfocara en mejorar su desempeño profesional.

El intercambio escaló aún más cuando Rodrigo González confrontó a Cueva sobre su estado físico y su vida personal, mencionando públicamente sus problemas con el alcohol. “Cuando estás como estás en el fútbol, cuando estás fuera de forma física, se te ven las borracheras públicamente”, afirmó González. La respuesta de Cueva fue contundente, cuestionando la trayectoria del conductor: “¿Tú has hecho algo por tu país? ¿Qué hiciste con el talento que tienes? ¿Has hecho algo?”.

¿QUÉ DIJO FINALMENTE CHRISTIAN CUEVA SOBRE LA SITUACIÓN QUE INVOLUCRA A SU HERMANO Y A LA MADRE DE SUS HIJOS?

La charla no tuvo un momento de calma y continuaron surgiendo diversos temas relacionados con el futbolista, lo que solo aumentó su enojo y dejó ver una faceta poco habitual en Christian Cueva.

Ante el tenso momento, los conductores intentaron retomar el tema inicial, señalando que solo querían conocer su respuesta sobre las posibles indirectas dirigidas a Pamela López. Sin embargo, esto no logró tranquilizar al actual jugador de Cienciano. “Yo no hablo de las personas que no me interesan”, enfatizó, para luego acusar a los presentadores de tergiversar la información. “Ah, o sea, ¿tú nada más puedes jugar? ¿Tú sí puedes dar a entender muchas cosas? ¿O sea, tú sí? Si te da la gana de hablar, ¿sí?”, cuestionó el deportista a Rodrigo González dejando sin ninguna respuesta clara en relación al tema.