De un tiempo a esta parte, la vida de Christian Cueva figura inmersa en la polémica, y tras vinculársele a infidelidades, ahora llama la atención por mantener relación sentimental con Pamela Franco. En ese sentido, hoy genera impacto el hecho de verlo brindando entrevista, y llorar públicamente por sus hijos mientras acompañado de la popular cantante, interpreta tema autoproclamándose como el ‘Marc Anthony de la cumbia’.

CHRISTIAN CUEVA REAPARECE EN PROGRAMA DE TV JUNTO A PAMELA FRANCO Y LLORA POR SUS HIJOS

Por primera vez juntos, y en televisión nacional, ha aparecido la pareja conformada por Christian Cueva y Pamela Franco, y lejos de amilanarse, aprovecharon la entrevista concedida a ‘La Chola Chabuca’ para gritar su amor a los 4 vientos.

Elogiándose mutuamente, ambas figuras públicas, y vinculadas al ámbito del entretenimiento, se dedicaron emotivas palabras durante emisión del programa de América TV, “Esta Noche”, evidenciado así el fortalecimiento de una relación que inició marcada por infidelidades y escándalos mediáticos.

“Sería imposible describirlo y la gente puede decir muchas cosas”, expresó inicialmente Pamela Franco entorno al amor que siente por Christian Cueva, y esto tras aparecer en set e incorporarse a entrevista que el popular ‘Aladino’ le concedía a ‘La Chola Chabuca’.

Durante diálogo llevado a cabo mediante “Esta Noche” de América TV, los dos lucieron visiblemente emocionados, y antes de que él se autoproclamara como el ‘Marc Anthony de la cumbia’ interpretando tema juntos, la cantante de cumbia manifestó que “en cada momento que hemos pasado, yo sé que más que decirle te amo, cuando lo miro, expreso todo“.

Por su parte, el ahora futbolista de Juan Pablo II, no dudó en volver a denominarla como “el amor de mi vida”, y considerarla una mujer con “noble corazón”, humildad y esa forma de ser que terminó enamorándolo.

LA VEZ QUE CHRISTIAN CUEVA LLAMÓ A PAMELA FRANCO COMO “EL AMOR DE MI VIDA”

Gran revuelo continúa generado en la farándula peruana el vínculo sentimental entre Pamela Franco y Christian Cueva, quienes llevan más de un año de romance oficialmente tras conflictivas relaciones de pareja, y con motivo de la celebración por los 33 años del popular ‘Aladino’ en 2024, aprovecharon festividad para gritar su amor a los 4 vientos.

La natal Trujillo del recordado ‘10′ de la selección peruana, fue la ciudad escogida donde terminó llevándose a cabo el gran evento de cumpleaños, y pese a las restricciones evidenciadas en cuanto a toma de fotografías se refiere, Instarándula de Samuel Suárez pudo obtener imágenes y videos exclusivos donde hasta denomina como mi “primer amor” a la expareja de Domínguez.

“Aquí con el amor de mi vida, que suba esa mujer que amo, el primer amor de mi vida, la única”, dijo Christian Cueva llamando a Pamela Franco mientras le entonaban el característico “Feliz Cumpleaños”, y ella cumpliera con su petición acompañándolo como ocurrió en toda la noche de mediática fiesta.

Cabe resaltar, que además de los fuegos artificiales, variadas orquestas participaron de las celebraciones por el cumpleaños número 33 del popular ‘Aladino’, siendo la cantante de cumbia aquella persona que estuvo a su lado animando y hasta interpretándole canciones románticas.