El mundo del espectáculo ha vuelto a ser el centro de atención, esta vez debido a las impactantes revelaciones de Pamela López en el programa ‘El Valor de la Verdad’, emitido el pasado domingo 9 de marzo. Las declaraciones de López no solo generaron una ola de críticas hacia su aún esposo Christian Cueva, sino que también desataron una serie de especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de ella. Esta supuesta traición incluso llegó a ser tema de conversación en una entrevista del deportista de Cienciano en el podcast ‘Doble Sentido’. Ante la creciente ola de comentarios y conclusiones en las redes sociales, el jugador de Cienciano decidió romper su silencio y aclarar la situación. En esta nota, te presentamos todos los detalles de su declaración.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA FRENTE A LAS ESPECULACIONES SOBRE UNA PRESUNTA INFIDELIDAD EN SU MATRIMONIO?

Durante su participación en el podcast “Doble Sentido”, Christian Cueva fue consultado por Roxana Molina, una de las conductoras del programa, sobre si en algún momento Pamela López había cometido una infidelidad en su matrimonio. Acto seguido, el popular “Aladino” respondió con claridad, dejando de lado cualquier especulación o comentario que pudiera malinterpretarse, y afirmó que no tenía ninguna evidencia concreta que respaldara lo señalado por los rumores. “Si yo te digo que sí o que hubo comentarios, en verdad no tengo una prueba. No tengo nada para decir que sí. No tengo pruebas”, mencionó Cueva.

Además, indicó que, pese a cualquier situación, Pamela López siempre sería la mamá de sus hijos. “Que se comentó, no puedo afirmarte, pero lo que te puedo decir es que los desaciertos de ella en algún momento lo hablamos y listo, nos hicimos responsables ambos y va a ser la madre de mis hijos toda la vida”, sostuvo.

¿QUÉ PIDIÓ CHRISTIAN CUEVA A LA PRENSA Y PÚBLICO EN GENERAL?

Tras la emisión del programa de “El Valor de la Verdad” donde Pamela López, su aún esposa, fue la invitada, el futbolista peruano Christian Cueva se pronunció de manera contundente. Cueva hizo un llamado al respeto, no solo hacia su actual pareja, Pamela Franco, sino también hacia su propia vida privada. Solicitó tanto al público como a la prensa que le permitan dejar atrás las controversias y vivir su vida de la manera que considere adecuada.

“Que le pido (a Pamela López) que hasta aquí nomás y al Perú que me deje vivir mi vida”, expresó el futbolista. Con estas palabras, dejó entrever que no desea más polémicas en torno a su vida, ya que está priorizando su privacidad para poder disfrutar plenamente de sus momentos sin la necesidad de ser constantemente criticado.

Cueva se mostró decidido a dejar atrás los comentarios y rumores que han circulado durante tanto tiempo, dejando en claro que, para él, lo más importante es su familia y que cualquier otra situación ajena no tiene relevancia, según recoge el diario La República.

(Foto: Difusión).

¿CUÁLES FUERON LAS PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ PAMELA LÓPEZ EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

La noche del domingo 9 de marzo, el Perú se paralizó con las candentes y fuertes declaraciones de Pamela López en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, en las cuales contó todos los pormenores sobre su tormentosa relación con Christian Cueva, las supuestas infidelidades con Melissa Klug, Pamela Franco, Chris Soifer, Marisol, entre otras mujeres del medio. Además, dentro de las 20 preguntas que respondió la emprendedora, narró una historia lamentable en su vida, ya que abortó por insinuación del futbolista en 2014. Todas estas revelaciones le valieron para ganar 25 mil soles. A continuación, estas fueron las preguntas que respondió López:

¿Estuvo Christian Cueva con Pamela Franco mientras estabas dando a luz? | Respuesta: Sí ¿Decía Christian Cueva que Pamela Franco era una cualquiera? | Respuesta: Sí ¿Dejarías que tus hijos se relacionen con Pamela Franco? | Respuesta: No ¿Metía a Pamela Franco en las concentraciones? | Respuesta: Sí ¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva? | Respuesta: Sí ¿Te agredió Cueva varias veces? | Respuesta: Sí ¿Te insinuó Cueva que abortes? | Respuesta: Sí ¿Tenía Cueva varios chips de celulares en su maleta? | Respuesta: Sí ¿Fue el famoso yape a la otra Pamela para comprar chelas? | Respuesta: Sí ¿Te dijo Cueva que tuvo relaciones sexuales con Melissa Klug? | Respuesta: Sí ¿Le pidió la hija de Melissa Klug a Cueva ser su pareja de promoción? | Respuesta: Sí ¿Asistía Cueva a una iglesia cristiana para obtener tu perdón? | Respuesta: Sí ¿Fue Christian Domínguez el paño de lágrimas de Pamela Franco? | Respuesta: Sí ¿Te describió Christian Domínguez todas las casas de Cueva? | Respuesta: Sí ¿Organizaba Cueva encerronas con futbolistas? | Respuesta: Sí ¿Afanó Cueva a Marisol? | Respuesta: Sí ¿Amenazó Cueva a Marisol con mostrar sus conversaciones? | Respuesta: Sí ¿Pamela terminaste con tu enamorado por Christian Cueva ? | Respuesta: Sí ¿Te contó Cueva que Cris Soifer le sacaba plata? | Respuesta: Sí ¿Amas a Christian Cueva? | Respuesta: No

Es importante señalar que la pregunta 20 inicialmente fue “¿Es Cueva el amor de tu vida?”, pero las invitadas de Pamela López tocaron el botón rojo y se tuvo que cambiar la pregunta.