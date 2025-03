‘El Valor de la Verdad’ capturó la atención de gran parte de los peruanos este último domingo. En su regreso a la televisión peruana, el famoso programa, esta vez emitido por Panamericana, se convirtió en tendencia en las diversas redes sociales. La invitada estelar fue nada menos que Pamela López. A propósito de ello, Christian Cueva y Pamela Franco se refirieron a la posibilidad de sentarse próximamente en el famoso sillón rojo.

¿Christian Cueva y Pamela Franco estarán en ‘El Valor de la Verdad’? Esta fue la sorpresiva respuesta de la cantante y el futbolista

En una entrevista para No Somos TV, Franco empezó diciendo que no cree que sea verdad lo que se dijo en el espacio conducido por Beto Ortiz. “La verdad no tiene precio. Te voy a decir algo, después de haber escuchado eso, voy a hablar en general, no de las cosas que ha vivido la otra persona con él o su vida, no me interesa, pero cosas que han afirmado hacía mí, que yo sé, y sé que no es así, entonces eso no es un valor de la verdad. Yo sí pensaba que es así, hasta uno tenía miedo”.

Asimismo, la cantante agregó: “Yo estoy sentada acá y estoy diciendo cosas, que sinceramente me lo hubiera podido pagar el otro programa. Sabemos que en la televisión se manejan muchas cosas, no nos hagamos. La televisión es magia”.

‘Aladino’, por su parte, indicó que sí invitaron a ambos para sentarse en el sillón rojo, pero se negaron. “A mí me invitaron, a ella también, lo tengo que decir. Me invitaron, me dijeron, me llamaron, me escribieron. Si voy a hablar más de estas cosas, creo que no se va a acabar”.

Cueva y Franco aclararon varios temas luego de la emisión de 'El Valor de la Verdad'.

Los históricos números en rating que alcanzó Panamericana tras la emisión de El Valor de la Verdad con Pamela López

De acuerdo a las estadísticas de Rating Show Perú Oficial, publicado en la cuenta de ‘Instarándula’, ‘El Valor de la Verdad’ alcanzó 13.7 puntos, un número bastante destacable. Otros canales, en ese mismo horario, no pudieron pasar los 7 puntos.

Asimismo, en YouTube, el canal oficial de “El valor de la verdad” superó las 174 mil personas conectadas. Esto, sin duda, fue una clara prueba que hay gran cantidad de peruanos que esperaban con expectativa el reestreno de este espacio.

Pamela López fue la gran invitada en El Valor de la Verdad. (Foto: Composición GEC)

Beto Ortiz reveló cuánto le pagaron a Pamela López por asistir a ‘El Valor de la Verdad’: “No hay caja que aguante”

Ortiz le dio una entrevista a Infobae Perú y contó detalles sobre cómo lograron que López se sentara en el famoso sillón para contar detalles inéditos de su vida y del popular ‘Aladino’. “El invitado cobra lo que gana”, recalcó el periodista.

“La primera invitada se lleva lo que gana, como la última. Si no gana nada, no se lleva nada. (¿Si hay un sueldo por estar allí?) No. Imagínate cuánto debería tener de presupuesto. El premio es de 50 mil soles, si los 4 ganan, tendría que tener en la caja 200 mil soles. ¿Encima tengo que pagarles? No hay caja que aguante”, agregó Ortiz sobre este tema.

¿Qué más dijo Beto Ortiz sobre ‘El Valor de la Verdad’?

De otro lado, Beto indicó que fue complicado formar una lista de invitados que estén dispuestos a sentarse en el programa para enfrentarse al polígrafo. “Esa es la parte más difícil del programa. Con justa razón, la gente le tiene miedo a ‘El valor de la verdad’. Convencerlos de sentarse en el sillón rojo es una tarea ardua. De hecho, mi productor Martín Suyón y todo el equipo han trabajado en eso desde enero. Han sido semanas y meses de reuniones hasta conseguir una lista suficiente de personajes que nos asegure poder grabar todas las semanas”.