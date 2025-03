A pesar de la reciente controversia generada por la filtración de chats entre Marisol y Christian Cueva, el futbolista y su pareja, Pamela Franco, demuestran que su relación se mantiene sólida y enfocada en sus proyectos personales. Prueba de ello es su participación en una nueva canción. Imágenes del programa ‘Magaly TV La Firme’ revelan que Cueva aparece en un video musical de Franco, compartiendo un emotivo beso con la cantante, lo que ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Este lanzamiento llega en un momento en que el futbolista ha estado en el centro de la polémica, pero tanto él como Pamela parecen decididos a seguir adelante con sus vidas y su carrera. ¿De qué trata este nuevo video musical y cómo ha sido recibido por el público? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ CONSISTE EL NUEVO PROYECTO MUSICAL ENTRE PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN CUEVA?

En medio de la atención mediática que rodea su relación, Pamela Franco y Christian Cueva han decidido lanzar un nuevo proyecto musical conjunto. Se trata de una canción acompañada de un videoclip, en el que la pareja expresa sus sentimientos y vivencias amorosas, las cuales han estado marcadas por la polémica desde sus inicios.

La letra de la canción, según adelantos de “Magaly TV La Firme”, revela un amor que ha tenido que enfrentar críticas y juicios constantes. Frases como “Por las cuatro esquinas hablan de los dos, que es un escándalo, dicen y hasta me maldicen por darte mi amor” evidencian la lucha de la pareja por consolidar su relación, a pesar de las controversias derivadas de sus relaciones pasadas.

El videoclip, por su parte, muestra escenas de complicidad y afecto entre Pamela Franco y Christian Cueva, reflejando los obstáculos que han tenido que superar para fortalecer su vínculo. La pareja busca transmitir un mensaje de amor que trasciende las críticas y los comentarios mediáticos, consolidando así su relación a través de este proyecto musical.

¿QUÉ SE HA REVELADO RECIENTEMENTE SOBRE CHRISTIAN CUEVA Y MARISOL?

Luego de las declaraciones de la aún esposa del jugador, Pamela López, en el programa “El Valor de la Verdad”, Marisol optó por hacer públicos los chats que tuvo con el futbolista en el año 2022, cuando Cueva se encontraba en el extranjero, lo que dificultaba la comunicación. Sin embargo, la popular “Faraona de la Cumbia” insistió en no perder el contacto con él: “Te lo digo con todo respeto, no quiero acostumbrarme a hablar contigo porque cada vez que vienes a Perú desapareces y nunca me hablas ni me llamas”, escribía la cumbiambera a Cueva, quien mencionaba promesas vacías y frustraba la interacción al no responder los mensajes.

¿QUÉ OCURRIÓ ENTRE LA CANTANTE Y EL FUTBOLISTA LUEGO DE QUE SE CONOCIERAN EN PERSONA?

Tras mantener conversaciones exclusivamente virtuales, el contacto se fortaleció aún más después de conocerse en persona. Fue entonces cuando, según lo señalado por la líder de “La Magia del Norte”, el futbolista le confesó que planeaba separarse de su esposa en diciembre. No obstante, pese a los sentimientos de la artista, ella afirmó que respetaba profundamente la familia de Cueva: “Cris, yo te quiero mucho. Si yo te hubiese conocido en otro tiempo, hubiera luchado por hacerte feliz, pero no fue así. Siempre quise tu amistad, porque yo respeto los hogares”, escribió Marisol a Christian Cueva.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE CHRISTIAN CUEVA Y PAMELA FRANCO?

Tras haber oficializado su relación, Pamela Franco y Christian Cueva no se ocultan más y disfrutan al máximo cada instante juntos, lo cual no dudan en compartir en sus redes sociales. Por ejemplo, hubo una ocasión en que el futbolista llenó la habitación de la cantante con globos en forma de corazón y su cama con pétalos de rosas rojas. Según comentó Franco, este gesto romántico es uno de los muchos que Cueva ha tenido con ella, pero que prefiere mantenerlos en reserva por el bien de su relación.

Pamela Franco muestra el romántico gesto que tuvo Christian Cueva con ella. (Foto: IG)

Por otro lado, la pareja no ha dudado en elogiarse mutuamente en distintas entrevistas. Por ejemplo, en una reciente entrevista con Exitosa, el futbolista enumeró las cosas que le gustan de la cantante. “(Me gusta) su personalidad, su forma de ser, su corazón. Su voz me encanta, siempre lo he dicho”, manifestó Cueva, quien también sorprendió al señalar que está enamorado de su pareja.

Por su parte, la cumbiambera también indicó los aspectos que le gustan del volante peruano. “A mí me gusta como baila. Si me preguntas a mí, yo le pongo 10. Él no canta mal, tal vez no lo escuchen por ahí, él siempre canta, le gusta mucho la música y quizás tenemos eso en común. Tú compartes con él y siempre te estás riendo”, aseguró Franco en diálogo con Radiomar.

Pamela Franco enamorada de Christian Cueva / SYSTEM

Como se recuerda, la pareja hizo su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de Pamela Franco. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.