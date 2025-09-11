Durante una entrevista cargada de tensión en “Magaly TV, la firme”, Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, rompió el silencio y soltó una bomba mediática: según él, su esposa habría mantenido una relación fuera del matrimonio con Christian Rodríguez Portugal, productor del matutino “Arriba mi gente”. A continuación, te contamos mucho más sobre este personaje desconocido para los peruanos.

Christian Rodríguez Portugal: quién el hombre detrás del escándalo amoroso de Maju Mantilla y su supuesta infidelidad

La noticia tomó por sorpresa a muchos, principalmente porque Christian Rodríguez no es una figura visible frente a las cámaras, sino alguien con una larga trayectoria trabajando tras bambalinas. A sus 49 años, ha dejado su huella en grandes emisoras como América TV y Latina, participando en una variedad de proyectos televisivos que han marcado su carrera.

Reconocido por su perfil bajo y su preferencia por mantenerse alejado de la prensa, Rodríguez ahora ve cómo su vida personal se convierte en el blanco de la opinión pública, tras las acusaciones que lo vinculan con Mantilla. Lo que hasta hace poco era un misterio detrás de cámaras, ahora se expone bajo el foco implacable de la atención mediática.

En su perfil social, Christian muestra un rostro íntimo y dedicado a su núcleo familiar. A pesar de que los documentos oficiales lo señalan como soltero, las imágenes que comparte con una mujer y un pequeño niño hablan de una realidad distinta, una vida personal que choca frontalmente con las recientes denuncias de engaño que lo han puesto en el ojo del huracán.

A pesar de que los documentos oficiales lo señalan como soltero, las imágenes que comparte con una mujer y un pequeño niño hablan de una realidad distinta de Rodríguez. (Foto: captura Magaly TV La Firme)

¿Qué dijo Gustavo Salcedo, todavía esposo de Maju Mantilla?

Salcedo reveló que intentó contactar personalmente a Rodríguez, pero el productor decidió evitar cualquier encuentro y nunca se presentó a dialogar. Así lo detalló en el programa de Magaly Medina, dejando claro que su llamado fue ignorado por completo.

Además, Salcedo no dudó en tildar a Christian Rodríguez, productor de “Arriba mi gente”, de alguien carente de principios y valores, lanzando un duro juicio sobre su carácter.

“Es una persona sin valores, yo he tratado de hablar con él en algún momento, pero no da la cara así que… Yo no sé cómo Latina tiene gente así en su canal. Gente sin principio y sin valores, es un teme que no me compete”, comentó el todavía esposo de Maju.