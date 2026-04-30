La conductora de televisión Magaly Medina volvió a generar titulares luego de mostrar en redes sociales los exclusivos obsequios que recibió por su cumpleaños de parte de su esposo, Alfredo Zambrano. Lejos de tratarse de un solo detalle, la popular figura televisiva sorprendió al revelar que fueron tres lujosas carteras de una reconocida firma internacional, lo que rápidamente despertó el interés de sus seguidores y de expertos en artículos de alta gama. Las cifras, que no tardaron en viralizarse, reflejan el elevado valor de estos accesorios y evidencian el estilo de vida que comparte la pareja tras varios años de relación. Además, la propia presentadora no ocultó su entusiasmo al hablar de estos regalos, lo que incrementó aún más la curiosidad del público por conocer cada detalle de los modelos y sus precios en el mercado de lujo. Descubre cuánto cuestan exactamente estos exclusivos regalos y qué dijo la conductora sobre este llamativo gesto.

¿CUÁNTO VALEN LAS CARTERAS QUE RECIBIÓ MAGALY MEDINA?

El elevado costo de los obsequios fue detallado por el influencer George Rubin, quien analizó los modelos mostrados por la conductora. “Más de 18 mil dólares en carteras. Qué rico el regalo que le mandó el notario”, explicó a través de TikTok el experto en artículos de alta gama.

Entre las piezas se encuentra un modelo Chanel 25 mini, confeccionado en piel de ternera granulada con acabados metálicos, cuyo precio bordea los 5.500 dólares. A este se suma una versión de tamaño pequeño valorizada en aproximadamente 5.900 dólares. Finalmente, el tercer accesorio corresponde a un bolso de mayor tamaño que alcanzaría los 6.500 dólares.

En conjunto, estas cifras superan ampliamente los 18 mil dólares sin incluir impuestos, lo que incrementaría aún más el monto final. La elección de Chanel reafirma la preferencia por artículos exclusivos y de alto costo.

¿QUÉ DIJO MAGALY SOBRE LOS REGALOS Y SU GUSTO POR LAS CARTERAS?

La propia conductora no dudó en referirse a estos obsequios y a su conocida afición por los bolsos de lujo. “Yo sé que esta es una frivolidad, pero todo el mundo sabe que me encantan las carteras”, comentó abiertamente, reconociendo que se trata de uno de sus gustos personales más marcados.

Asimismo, reveló que inicialmente había solicitado solo un accesorio, aunque la sorpresa fue mayor. “En vez de una, obtuve tres por mi cumple. Claro, no todos los días una cumple años. A mí me encanta ser regalada”, expresó entre risas, evidenciando su entusiasmo.

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.

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