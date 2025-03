Claudia Portocarrero reveló detalles inéditos sobre su relación actual con Dilbert Aguilar: “No hablamos mucho”.

La música y el ambiente artístico permitió que Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero se conocieran a inicios del siglo XXI, y producto de diversos factores, la relación terminara varios años después cuando todo hacía indicar que llegarían a establecerse mediante matrimonio. Hoy pese a la distancia, la expareja ha venido llamando la atención producto de ciertos comentarios realizados a raíz de estado de salud del popular ‘Pequeño Gigante de la Cumbia’, siendo la ‘Ñanita’ quien actualmente revela detalles inéditos sobre la relación entre ambos, y cómo es que la sostienen tras largo tiempo separados.

CLAUDIA PORTOCARRERO Y SUS DECLARACIONES SOBRE RELACIÓN CON DILBERT AGUILAR TRAS VARIOS AÑOS SEPARADOS

Nuevos retos desea afrontar hoy Claudia Portocarrero, la popular ‘Ñañita’ que ahora forma parte de “El Gran Chef: Famosos”, pero a pesar del tiempo transcurrido, no deja de recibir preguntas entorno a Dilbert Aguilar con quien mantuviera relación sentimental durante más de 10 años.

Al respecto, la noticia actual tiene que ver con su participación en dicho reality culinario, y también el vínculo de amistad que estaría sosteniendo junto al ‘Pequeño Gigante de la Cumbia’ luego de dimes y diretes con su actual esposa tras pasar días internado.

“No hablamos mucho con Dilbercito, no hablamos mucho porque cada uno está en lo suyo”, refirió Claudia Portocarrero para La República, haciendo hincapié en la distancia, pero asimismo en los proyectos personales de cada uno que no les permite estar muy comunicados.

Durante el diálogo, continuó manifestando que el popular ‘Pequeño Gigante de la Cumbia’ “está con su trabajo y con su familia, yo con mi esposo, con mi hijo, con mi hogar, yendo, viniendo de Holanda”, y aunque no dijo de manera puntual que están distanciados, claramente el vínculo afectivo no evidencia el mejor momento entre ambos.

POR ESTA RAZÓN CLAUDIA PORTOCARRERO Y DILBERT AGUILAR SE TERMINARON SEPARANDO COMO PAREJA

El romance en la farándula o medio del espectáculo suele ser efímero, y como característica principal, estar vinculado al escándalo, sin embargo la relación que conformaron Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero por aproximadamente 12 años, duró tanto tiempo que su revelada ruptura causó asombro.

Tras más de una década separados, pero siempre en contacto, tal y como lo confesaron en exclusiva, la popular ‘Ñañita’ y el reconocido artista de cumbia aceptaron la invitación de Fabián Tejada, coaching de programación neurolingüística (PNL), quien los entrevistó para su Podcast llamado “Principios para tu éxito”.

Durante el diálogo emitido por YouTube el 22 de octubre de 2023, tanto Dilbert como Claudia se expresaron cariño mutuo, y asimismo rememoraron los motivos que conllevaron al término definitivo de la relación sentimental sostenida durante tantos años, reconociendo en principio el ‘Pequeño Gigante De La Cumbia’ que para él fue difícil asumir la separación, mientras ella recordaba los instantes de llanto en el que llegaron a cuestionarse si realmente debían continuar.

“Era una relación (más) de trabajo que de pareja, estábamos desgastados”, manifestó el cantante de “La Tribu” acerca de las razones que originaron el rompimiento con la modelo y bailarina nacida en Iquitos, quien a su vez hizo hincapié en evocar los momentos vividos entre el 2010 y 2012 cuando “estábamos enganchados con nuestras familias. Todos luchaban para que nos uniéramos más”.

Con respecto al deterioro del romance y sus consecuencias, Dilbert Aguilar llamó la atención por referirse a la monotonía como causal principal, expresando que “era aburrido verla todos los días, más parecía jefe/empleado o viceversa” y quizá por ello “terminamos bonito, no peleando”.

Por su parte, Claudia Portocarrero reconoció que también tuvieron discrepancias como toda pareja, conflictos, discusiones, pero todo ello no influyó en que finalmente tomaran la decisión de separarse.

A ESTO SE DEDICAN ACTUALMENTE TANTO CLAUDIA PORTOCARRERO COMO DILBERT AGUILAR

La relación de aproximadamente 12 años que tuvieron Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero, lejos de estancarlos, los fortaleció como seres humanos, y ambos hoy casados, viven momentos plenos en el ámbito profesional.

El líder de la agrupación “La Tribu” sigue encantando con su cumbia y éxitos como “Mis Últimas Lágrimas” en diversos escenarios del país, mientras ahora la modelo y concursante de “El Gran Chef: Famosos”, está dedicada a ofrecer conferencias de integración corporativa y también enfocada en el bienestar de las familias gracias a los estudios adquiridos en PNL.