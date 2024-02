Cómo es la lujosa mansión que Cesar Vallejo habría alquilado para Paolo Guerrero: esto contó Brunella Horna

Tras conocerse formalmente que Paolo Guerrero mandó su carta de renuncia a la UCV ya que existen motivos extradeportivos que lo llevan a tomar esta decisión, como es la amenaza a su familia por parte de una banda criminal ubicada en Trujillo. Ante ello, Burnella Horna, pareja de Richard Acuña, reveló todos los detalles de la ostentosa mansión que iba a tener el delantero de la selección peruana por formar parte de la César Vallejo.

¿CÓMO ERA LA LUJOSA MANSIÓN DE PAOLO GUERRERO, SEGÚN BRUNELLA HORNA?

En la última edición de América Hoy, Brunella Horna no tardó en pronunciarse sobre el tema de Paolo Guerrero y su decisión de no jugar por la César Vallejo. La presentadora de televisión mencionó que hasta la fecha el club trujillano ha gastado mucho dinero en él, especialmente en la lujosa casa que se alquiló en una de las zonas más exclusivas para que pudiera vivir allí.

“El equipo ha gastado mucho en él. Le han puesto la casa, en el Golf. Ya habían pagado el alquiler, estaba hasta diciembre, cuesta 8 mil dólares al mes”, dijo con mucha molestia de por medio y revelando que el club habría puesto a disposición del ‘Depredador’ seguridad privada.

Por otro lado, la influencer mostró su incomodidad al enterarse que Paolo Guerrero se refirió a los Acuña como ‘estos tipos’, por lo que pidió que esta situación finalice de la mejor manera. “Lamentable sus palabras, como se va referir al equipo que lo ha recibido como ‘estos tipos’, de esta forma no se tiene que terminar algo porque siempre hubo buena fe”, indicó en dicho programa.

¿QUÉ DIJO EL ABOGADO DE PAOLO GUERRERO SOBRE PRESENTARSE EN LOS ENTRENAMIENTOS DE LA UCV?

Este 15 de febrero, el abogado Julio García brindó una entrevista a GOLPERU para referirse a la situación actual de Paolo Guerrero, ya que anteriormente los Acuñas mencionaron que lo esperan el sábado en el club trujillano. El profesional sostuvo que el ‘Depredador’ no tiene la intención de estar allí ese día, por lo que aguardarán su despido definitivo.

“No existe intención a partir de ahora de Paolo de presentarse al entrenamiento al club este sábado. Sin embargo, si Vallejo no lo libera le tendrá que iniciar un proceso de despido porque Paolo no se va a presentar”, dijo tajantemente el abogado de Guerrero.

Por su parte el periodista deportivo le consultó a García sobre la posibilidad de que Vallejo lo siga esperando y si esta situación es legalmente posible, por lo que el defensor señaló que una persona no puede estar en un lugar donde no quiere, pero que en términos de normas deportivas le dan la potestad al jugador de realizar una renuncia voluntaria.

“Claro, nadie puede obligar al trabajador a hacer lo que considera que no debe hacer que lo pone en riesgo. La ley y las normas deportivas lo consagran así al igual que las leyes laborales le da al jugador la posibilidad de hacer una renuncia voluntaria. En términos teóricos hay un plazo para que el empleador pueda liberarlo, pero si no lo libera y el trabajador falta tres veces permiten al club dar por terminado la relación laboral”, explicó para dicho medio.