Samantha Batallanos, expareja de Jonathan Maicelo, fue protagonista de un ‘ampay’ que ha dado que hablar en las últimas horas por aquellas personas que siguen de cerca los aconteceres de los espectáculos en nuestro país. La modelo, quien acusó al exboxeador de agredirla física y psicológica, apareció en unas recientes imágenes emitidas en Magaly TV, La Firme. Si quieres saber mucho más, a continuación, te contamos todos los detalles que debes conocer.

¿Cómo fue el ‘ampay’ que le hicieron a Samantha Batallanos en Magaly TV, La Firme?

En las imágenes difundidas por dicho programa de farándula, se ve a en primera instancia a Batallanos en Barranco. Luego, en un departamento en San Isidro, es donde aparentemente se estaría besando con un hombre de identidad desconocida.

También se ve a la modelo bailando en un balcón junto a su acompañante. Sin embargo, la misma Samantha desmintió el beso ante las cámaras del programa de ATV. “Ayer he estado con varios amigos y amigas, gente que me apoya en estos momentos. Y si me han visto besando a alguien, pues no nada, ahora estoy soltera, y la verdad es que prefiero priorizar mi estabilidad y salud emocional. Se han equivocado, chicos”, dijo la exMiss Perú.

“Tampoco nos mientas en nuestra cara pelada. El reportero tenía en su celular todos estos chapes. No me vengan a decir que esto no es un beso”, le respondió Magaly Medina entre risas a Batallanos.

¿De qué acusa Jonathan Maicelo a Samantha Batallanos y cuál fue su polémico mensaje en redes sociales?

Jonathan Maicelo acusó a la modelo Samantha Batallanos de ser extorsionado de manera indirecta. Según explicó, su expareja le dijo a su socio que para no denunciarlo y destruir su imagen mediática, tenía que realizar un depósito económico de 50.000 soles.

El exrepresentante peruano en el ring enfatizó que contaba con pruebas para mostrar lo que él indicaba. “Demostraré con medios probatorios por las vías judiciales correspondientes que todo lo que estoy manifestando es verdadero”, sostuvo.

¿Cuál fue el polémico mensaje que publicó Jonathan Maicelo en redes sociales?

En la misiva, Maicelo inicia disculpándose por los “malos entendidos” que estaban circulando por las redes sociales sobre él y decidió aclarar las acusaciones.

“Manifiesto y reafirmo que nunca he agredido a mi expareja, ni mucho menos la he humillado o maltratado como ella afirma”, manifestó el personaje mediático. “El respeto que tengo por las mujeres es indudable, puesto que, desde muy pequeño he sido criado por tres mujeres, quienes todo el tiempo me enseñaron el resto y la educación”, se aprecia en el escrito.

Posteriormente, el deportista señaló que la modelo en otras ocasiones le agredió, le arañó el rostro y le exclamó calificativos hirientes para su madre. “Yo opté por bloquear los ataques, pero nunca a golpearla o tumbarla sobre el piso de un taxi como ella afirma”, explicó.

El popular ‘chalaco’ enfatizó que el hecho de que sea boxeador profesional no lo convertía en abusivo o maltratador de mujeres o indefensos, como en varios medios de comunicación se han dirigido hacia él para hacerlo quedar mal. “Por el contrario, siempre he incentivado el deporte, respeto a los demás y he procurado ayudar a los más débiles e indefensos”, sostuvo.

Posteriormente, Jonathan reiteró su respeto por las mujeres y admiración, por lo cual no dudó en indicar que demostrará de que su testimonio es real.

