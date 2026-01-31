La confirmación pública del romance entre Suheyn Cipriani y el streamer Macarius no pasó desapercibida en la farándula local y generó reacciones inmediatas. La exreina de belleza decidió dar un paso al frente y oficializar su relación, lo que avivó comentarios en redes sociales y puso nuevamente su nombre en el centro de la atención mediática.

En ese contexto, una de las respuestas más esperadas fue la de César Vega, expareja de Cipriani y padre de su hija. Lejos de alimentar la polémica, el cantante sorprendió con una postura calmada y reflexiva. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO CÉSAR VEGA SOBRE EL NUEVO ROMANCE DE LA MADRE DE SU HIJA?

El intérprete salsero manifestó una opinión sumamente conciliadora respecto a la actual situación sentimental de Cipriani. Vega admitió que, debido a su decisión de alejarse de los escándalos televisivos que protagonizó anteriormente, no se encontraba al tanto de los pormenores del vínculo entre su expareja y el creador de contenido. No obstante, enfatizó que su prioridad es que las personas que forman parte del entorno de su pequeña se encuentren bien.

Al ser consultado, el artista fue tajante al señalar que el éxito personal de Suheyn es motivo de alegría para él. “Yo no estaba muy enterado de esto porque desde que yo salía en televisión por los escándalos y todo como que apagué la tele, no me entero, pero si ellas son felices yo soy feliz y que le vaya bien siempre”, sostuvo el cantante, dejando claro que los conflictos del pasado han sido superados en favor de una convivencia pacífica, según recoge Infobae.

¿CÓMO FUE EL ROMÁNTICO MOMENTO EN QUE MACARIUS Y SUHEYN CONFIRMARON SU UNIÓN?

Lo que inició como una serie de rumores y sospechas en las transmisiones digitales finalmente se concretó en el pódcast ‘La Manada’. En un gesto que rompió la estructura habitual del programa, el streamer sorprendió a la modelo con un despliegue de romanticismo que incluyó música de mariachis y un ramo de flores. En medio de este escenario, Macarius le pidió formalmente ser su novia, propuesta que fue aceptada inmediatamente por una conmovida Cipriani entre besos y risas.

Este compromiso ha llevado al streamer a tomar decisiones radicales en su estilo de vida, como trasladar su residencia de Arequipa a Lima para consolidar el vínculo. Por su parte, la exmiss ha sido firme al ignorar las críticas externas, resaltando que la paz que siente es lo más importante. “Estoy feliz y tranquila. No me afectan las críticas porque sé quién es la persona que tengo a mi lado”, declaró Suheyn, subrayando que no permitirá que los detractores afecten su nueva etapa sentimental.

¿QUIÉNES SON SUHEYN CIPRIANI Y MACARIUS?

Rashia Suheyn Cipriani Noriega es una psicóloga y modelo que hizo historia al ser la primera peruana en ganar el Miss Eco Internacional en 2019, aunque perdió la corona tras quedar embarazada. En 2023, marcó un hito en el Miss Perú al ser de las primeras madres en competir, logrando el puesto de primera finalista. Actualmente, combina su carrera en el modelaje con la conducción del pódcast ‘La Manada’ junto a figuras como Mario Irivarren y Laura Spoya.

Por otro lado, Macarius es el seudónimo con el que se conoce a Diego Aguilar Carbajal, un creador de contenido y streamer peruano que se ha hecho popular por sus transmisiones en plataformas digitales, donde comparte desde gameplay y charlas hasta momentos personales que generan conversación entre sus seguidores. Su estilo directo y su presencia constante en redes le han permitido construir una comunidad amplia, convirtiéndolo en una figura reconocida dentro del entretenimiento en línea en el país.