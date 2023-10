Los seguidores de Pamela Franco y Christian Domínguez se sorprendieron cuando la intérprete tomó la drástica decisión de borrar todo su contenido de su cuenta de Instagram, lo que generó que muchos comenzaran a especular sobre el posible fin de la relación de los cumbiamberos. Sin embargo, el líder de la agrupación musical ‘Gran Orquesta Internacional’ salió a aclarar lo sucediendo explicando que se trató de una decisión profesional y no por una ruptura amorosa.

A pesar de esto, muchas personas se vieron impactadas y afectadas por la supuesta separación, dentro los cuales destacaban los padres de Domínguez. Según explicó el artista para el programa “América Espectáculos”, sus progenitores estaban tristes por el rumor de la ruptura y rápidamente decidieron comunicarse con él.

“La familia me llamó, mi mamá me llamó de inmediato y mi papá casi se desmaya. Me dijeron: ‘Tú me quieres matar de un susto’”, manifestó el cantante, quien luego agregó que, para calmar a sus padres, les dijo que serían los primeros en enterarse de una ruptura. “Les dije: “Familia, escúchenme, esto no tiene nada que ver, estamos perfectos, solo ha archivado las fotos”, dijo para darle más tranquilidad a su familia.

¿POR QUÉ PAMELA FRANCO BORRÓ TODO SU CONTENIDO DE INSTAGRAM?

Pamela Franco no tuvo remordimiento en eliminar todas sus publicaciones e historias destacadas de Instagram, en las cuales en muchas de ellas se veía junto a su pareja Christian Domínguez. Lo único que dejó en su perfil fue una sección de historias destacadas de sus shows. Debido a esto es que muchos comenzaron a especular que los cumbiamberos habían terminado.

No obstante, según señaló el propio Christian Domínguez el pasado jueves en la última emisión de “América Hoy”, la decisión de Pamela de borrar sus publicaciones fue por un motivo profesional y no por una ruptura. El intérprete explicó que su pareja está obedeciendo a su nueva agencia que se encargará de manejar sus redes sociales, y que por el momento ha archivado sus publicaciones personales previo al lanzamiento de su próximo videoclip.

“Yo lo comenté días anteriores en una oportunidad, que yo no voy a manejar la carrera de Pamela, un año fui su mánager. Ahora gracias a Dios tengo una productora carísima, que se está haciendo cargo de todo, hasta de redes sociales. Una de las cosas que me dijeron, paleta de colores y eso, todo eso lo archivamos, no se va a borrar. Vamos a manejar las cosas diferente. Ahora está haciendo su videoclip. No se ha borrado, se ha archivado”, declaró el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’.

Por otro lado, a pesar de que Pamela Franco hasta el momento no se ha manifestado con respecto su cuenta de Instagram, se descartaría una crisis en el matrimonio debido a que la cantante mantiene sus recuerdos personales que fueron publicados en su plataforma de TikTok, donde se pueden apreciar videos que tiene junto al padre de su hija.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y PAMELA FRANCO?

Esta pareja, que se lleva 5 años de edad, empezó su relación en 2019 y producto de su relación tuvieron una niña. Pese a que se ha rumoreado algunas veces que existe una crisis en su relación, Pamela Franco lo ha negado, aunque hace dos meses llegó a mencionar que las cosas habían cambiado entre ellos debido a la rutina laboral y su relación como pareja.

Por su parte, Domínguez comentó en una entrevista con la periodista Verónica Linares que Pamela es quien lidera la relación y tiene más carácter que él. Asimismo, sostuvo que por el bienestar de su familia evita discusiones con su pareja para no poner en peligro su relación.

Ahora, el próximo 1 de noviembre cumplirán cuatro años de romance y Christian Domínguez le comentó a “América Espectáculos” que le gustaría celebrarlo viajando con su pareja. Además, indicó que aunque su relación tienen “altos y bajos como todas las parejas”, su relación está bien.