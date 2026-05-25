Han pasado varias semanas en las que la farándula peruana fue remecida por la ‘bomba’ lanzada por Magaly Medina en su programa, donde expuso a Mario Irivarren y Said Palao disfrutando de una fiesta en un yate en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue que ambos personajes públicos no se encontraban con sus respectivas parejas, sino con bellas modelos extranjeras que les bailaban al ritmo de la música y bebidas alcohólicas. Así, el popular ‘Calavera coqueta’ sorprendió a sus seguidores al contar cómo reaccionó tras el ampay que originó el final de su relación con Onelia Molina. A pesar de que ambos deportistas mantienen sus vidas por separado, Irivarren no dudó en recordar el difícil momento que atravesó durante esos días a raíz de una infidelidad que marcó su ruptura sentimental. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO REACCIONÓ MARIO IRIVARREN TRAS SU AMPAY EN ARGENTINA?

En una edición del pódcast ‘La Manada’, Rafael Cardozo se presentó como invitado para hablar sobre diversos temas de la farándula peruana, sin imaginar que pondría en aprietos a Mario Irivarren con fuertes preguntas sobre el último ampay en el que fue protagonista y que evidenció una presunta infidelidad a su entonces pareja, Onelia Molina. Durante su intervención, el brasileño le consultó al chico reality cuál fue su reacción al ver las imágenes que lo comprometían con otras mujeres en Argentina y que fue un tema muy polémico en la farándula nacional. “¿Conversaste con ella del tema? ¿Trataste de defenderte o aceptaste todo? ¿Esperaste las imágenes para saber qué iba a salir? ¿Qué le dijiste?”, consultó.

Frente a estas preguntas, el deportista fue claro al fijar su posición y aseguró que no tocará el tema ni brindará explicaciones sobre lo sucedido debido a que está relacionado con su vida privada. Aunque dejó entrever que, tras las exposición de las imágenes, no insistió en arreglar la situación con Onelia, dejando que cada uno siga su camino. “Yo nunca voy a contar detalles personales de mi vida. Lo que haya pasado en mi vida privada se va a quedar ahí. Lo único es lo que ya te dije al inicio. Desde el segundo uno, mi postura fue la de jugador 1, eliminado. Ahí tú deduce cuál fue mi postura”, sostuvo Irivarren.

¿QUIÉN HABRÍA ORGANIZADO LA FIESTA EN YATE DE SAID PALAO Y MARIO IRIVARREN?

Luego de la difusión del esperado ampay, el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió un audio en la que Onelia Molina se refiere sobre la situación de Alejandra Baigorria con Said Palao y el viaje que realizaron el año pasado los chicos reality a Colombia. Sin embargo, entre sus declaraciones, la modelo arequipeña fue enfática en señalar que la persona que habría llevado a las modelos argentinas al yate fue Rodrigo Arbaci. Y es que, de acuerdo con las imágenes reveladas por Magaly Medina, se observa en todo momento al argentino disfrutando de la fiesta y muy cariñoso con las invitadas, agarrándolas de la cintura y tomándose fotografías.

Eso no es todo, el programa de ATV mostró las redes sociales del supuesto organizador, en las que se le ve acompañado de mujeres y disfrutando de una cena. Frente a ello, la integrante de ‘Esto es guerra’ afirmó que Arcebi habría recibido dinero por parte de los peruanos a fin de que lleve al grupo de mujeres y bebidas alcohólicas al yate. “Sé que el pata del yate se llama Rodrigo, el viejo este que supuestamente les paga. Le pagaron a él por el servicio, por el trago, por el yate, por las chicas que vienen a ser damas de compañía”, reveló Molina.