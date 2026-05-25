Por Redacción EC

Han pasado varias semanas en las que la farándula peruana fue remecida por la ‘bomba’ lanzada por Magaly Medina en su programa, donde expuso a Mario Irivarren y Said Palao disfrutando de una fiesta en un yate en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue que ambos personajes públicos no se encontraban con sus respectivas parejas, sino con bellas modelos extranjeras que les bailaban al ritmo de la música y bebidas alcohólicas. Así, el popular ‘Calavera coqueta’ sorprendió a sus seguidores al contar cómo reaccionó tras el ampay que originó el final de su relación con Onelia Molina. A pesar de que ambos deportistas mantienen sus vidas por separado, Irivarren no dudó en recordar el difícil momento que atravesó durante esos días a raíz de una infidelidad que marcó su ruptura sentimental. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.