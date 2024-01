Alondra García Miró es una de las modelos y empresarias peruanas más admiradas en este momento por distintas personas en dichos rubros. Sin embargo, también viene incursionando desde hace buen tiempo en el mundo de los influencers. En este contexto, la expareja de Paolo Guerrero competirá en los People’s Choice Awards por el premio de la categoría Influencer Latino 2023. Aquí te vamos a contar cómo puedes votar por ella.

“Casi se me para el corazón cuando me dieron la noticia. Es real que cada esfuerzo tiene su recompensa, me siento muy afortunada de representar a mi país así que los invito a votar por mí”, dijo Alondra una vez que se enteró que fue nominada.

¿Contra quiénes competirá Alondra García Miró por el premio Influencer Latino 2023?

-Dani Valle

-Laura Sánchez

-Luz Carreiro

-Tefi Russo

-Kel Calderón

-Sujin Kim

-Surthany Hejeij. P

¿Cómo votar por Alondra García Miró?

Para votar por Alondra García Miró, con el objetivo que gane el premio Influencer Latino 2023, lo único que debes hacer es ingresar a este ENLACE.

¿Qué dijo Alondra García sobre la nueva relación de Paolo Guerrero y su exsuegra Doña Peta?

Hace más de 1 año que los caminos de Alondra García Miró y Paolo Guerrero se separaron y tomaron rumbos diferentes tras etapas de idas y vueltas constantes, pero para ambos la pregunta sobre el otro todavía continúa estando presente, mientras la prensa insiste más aún cuando el futbolista de Liga de Quito tendrá un segundo hijo con la brasileña Ana Paulo Consorte.

Asimismo, considerando que más allá de la separación, Doña Peta no ha dejado de mostrarse afectiva hacia ella, la modelo, empresa e influencer sigue estando involucrada de alguna manera en la vida del delantero peruano que cumplirá 40 iniciando el 2024.

Durante un diálogo concedido en exclusiva para Infobae, Alondra habló sobre sus proyectos a futuro, el tema de la actuación recordando la historia que protagonizó junto Denisse Dibós, entre otros, y también respondió aunque escuetamente, acerca de la nueva relación amorosa de Paolo Guerrero.

“Es un tema que prefiero no hablar, creo que no viene mucho al caso”, dijo la también diseñadora de modas en respuesta a una pregunta que tenía que ver directamente con la paternidad de su expareja y futbolista, entendiendo que “es imposible que no me pregunten”, sin embargo pidiendo a la vez que la entiendan porque es “algo que prefiero mantener en privado”.

Con respecto al vínculo de Paolo Guerrero con Ana Paulo Consorte ahora que volverán a ser padres en unos meses, Alondra García Miró decidió no ahondar mucho más, remarcando que opta por mantenerse en la línea de la “tranquilidad” ya que “eso no tiene precio” ahora que vive un presente más que prometedor a cargo de su marca de joyas y con el objetivo de poder interpretar nuevamente a un personaje como lo hizo en “Te Volveré A Encontrar”.

Finalmente, la empresaria y embajadora de Vidawasi, también dirigió sus pensamientos y emociones hacia Doña Peta, la madre del histórico delantero peruano, resaltando la amistad que tienen, pero también dejando claro que es un tema zanjado para ella.

